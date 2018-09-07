Ekmek Üreticileri Federasyonu: Ekmek fiyatı 2 TL olmalı

Türkiye Ekmek Üreticileri Federasyonu Genel Başkanı Murat Kavuncu, doğalgaz, mazot, elektrik ve una yapılan zamların ardından fırıncıların zor duruma düştüğünü söyledi.

© Fotoğraf : Instagram Ticaret Bakanlığı, un ihracatına sınırlama getirdi

250 gram ekmeğin maliyetinin 1 TL 75 kuruşa yükseldiğini belirten Kavuncu, ekmek fiyatının 2 TL olması gerektiğini ifade etti.

Yeniçağ'ın aktardığı habere göre Kavuncu, şöyle konuştu

"Un fiyatlarının bu şekilde yüksek bir artış sergilemesinden dolayı ekmeğimize zam gelmesi şart oldu. Şu anda 250 gram ekmeğin maliyeti 1 TL 75 kuruşa mal etmiş oluyoruz. Yüzde 10 da iskonto olduğu zaman fırıncının ayakta kalması için, fırıncının kirasını ödeyebilmesi için, fırıncının işçilerin parasını ödeyebilmesi için; doğalgaza, mazota, elektriğe ve ekmeğin ana maddesi olan una da zam gelmesinden dolayı ekmeğin 2 TL olması lazım. Un fiyatlarının artmasının ardından piyasada büyük bir un sıkıntısı var."