Moody's'ten Türkiye ve Arjantin uyarısı: Şirketlerin kredi durumu kaygı verici

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's gelişmekte olan ülkelerdeki şirketlerin artan kredi maliyetlerine karşı uyarıda bulundu. Moody's, özellikle Arjantin ve Türkiye'deki şirketlere dikkat çekti.

© REUTERS / Brendan McDermid/File Photo Moody's'ten TCMB uyarısı: Kredi notu için olumsuz etki

DW'nin haberine göre uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, bugün yaptığı açıklamada, Arjantin ve Türkiye'nin de aralarında bulunduğu gelişmekte olan ülkelerdeki şirketlerin kredi durumunun kaygı verici olduğunu açıkladı.

Moody's'in açıklamasına göre, özellikle Arjantin ve Türkiye'deki şirketler yükselen kredi maliyetlerinden ötürü hassas bir dönemden geçiyor. Kuruluş, Çin'in de zor bir dönemden geçtiğine ancak yeterli rezervinin olduğuna dikkat çekti.

ABD'de merkez bankası Fed'in faizleri yükseltme politikası izlemesi, Amerikan Doları'nı güçlendirmiş ve gelişmekte olan ülkelerin piyasalarından kaçan sıcak paranın ABD'ye çekilmesine neden olmuştu.