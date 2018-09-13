Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesi 6.40'ın altına düşen dolar, tekrar yükselişte

© AA / Fatih Kurt AK Partili Turan: Krizin tek göstergesi dolar değildir

Bankacılar doların küresel değer kaybının da TL'deki değer kazancında etkili olduğunu ancak esas etkinin artan beklentilerden kaynaklandığına dikkat çektiler.

ABD-Çin ticaret gerilimlerine ilişkin devam eden endişenin baskılamasına rağmen dolar, kaynakların Kanada'nın Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması'nın yeniden düzenlenmesi konulu müzakereleri çözmek için ABD'ye imtiyaz vermeye hazır olduğunu belirtmesiyle geriliyor.

Merkez'in kararı öncesi dolar/TL bugün 6.40 TL seviyelerinin altında işlem görüyor.