Kılıçdaroğlu: Krizden çıkılır, asla karamsar değilim

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin ödediği faizler nedeniyle kriz ile karşı karşıya kaldığını belirterek, "Eğer bu millet, Kurtuluş Savaşı'nı vermişse bizim karamsarlığa kapılma gibi bir hakkımız, hukukumuz yoktur. Biz ülkemizi bütün badirelerden kurtarırız" dedi.

İznik ilçesindeki bir otelde sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile bir araya gelen Kılıçdaroğlu, herkesin faiz ödediğini dile getirerek, "Dışarıda bir avuç tefeciye 16 yıldır ödenen faiz, 156 milyar dolar. Biz, buna karşıyız. Borçlandığımız için ödüyoruz. İçeriye ödenen faiz, 699 milyar lira" ifadelerini kullandı.

Ödenen faizlerin ülkeyi bir krize sürüklediğini aktaran Kılıçdaroğlu, "Bundan çıkılır. Asla karamsar değilim. Eğer bu millet, Kurtuluş Savaşı'nı vermişse bizim karamsarlığa kapılma gibi bir hakkımız, hukukumuz yoktur. Biz ülkemizi bütün badirelerden kurtarırız" dedi.

Kılıçdaroğlu, planlı tarım yapan ülkelerin kazandığını, Türkiye'de ise planlı bir tarım düzeni olmadığını dile getirerek, şunları söyledi:

"Ben neye talibim? Bu düzeni değiştirmeye talibim. Benim talip olduğum konu bu. Herkesin kazandığı, ürettiği, çalıştığı ve rantiyeye asla prim verilmediği bir Türkiye istiyorum. Hortumcuların olmadığı, 5 saatte 84 bin dolar para kazanılan bir düzeni savunuyorsanız aynen devam edin. Gayet net söylüyorum, 'Bu ülkede herkes çalışmalı, kazanmalı ve alın teri değerli olmalı.' diyorsanız oturup düşünmemiz lazım."

Tarımın dünyanın her ülkesinde teşvik edildiğini, Türkiye'de de teşvik edilmesi gerektiğini belirten Kılıçdaroğlu, "Ben size dört yıl önce 'Saman ithal edilecek' deseydim siz, 'Bu Kılıçdaroğlu amma da söyledi. Saman mı ithal edilir?' derdiniz ama ediyoruz. Mercimek, nohut, her şeyi ithal ediyoruz" diye konuştu.

'MERKEZ BANKASI İKİ ARADA BİR DEREDE'

Herkesin kazandığı bir Türkiye'nin mümkün olduğunu anlatan Kemal Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

© AA / Binnur Ege Gürün Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: Merkez Bankası'nın da başkanı ol

"Her alanda planlama yapmak lazım. Eğitimde de planlama yapacaksınız. Elin oğlu, önümüzdeki 30 yılda hangi mesleklerin olacağının, ona göre çocukları yetiştirmenin hesabını yapıyor. Biz yarın sabah ne olacağını bilmiyoruz. Kimse önünü göremiyor. Kimseyi özel olarak suçlamak istemem ama güzel bir atasözümüz var; 'Balık baştan kokar'. Yönetici olan, devleti yöneten kişinin topluma örnek olması lazım. Savurgan olursanız olmaz. Bir yol ayrımındayız. Türkiye'nin bu badireden kurtulması lazım. 11 Ağustos'ta 13 madde açıkladık. Ben memleketimi, insanımı seviyorum. Hiçbir beklentim de yok. Bu ülkede herkesin huzur içinde yaşamasını, karnının doymasını isterim. Türkiye bir ekonomik krizle karşı karşıya. Niçin? Kötü yönetim. Bundan çıkmamız lazım. Çıkıp da sürekli eleştireceğime 'Benim bir görevim daha var' dedim. Bu krizden nasıl çıkılacağının anlatılması lazım. İstanbul'da bir basın toplantısı yaptık ve 13 maddeyi saydık. Bu maddeleri kısa, orta ve uzun ana ilke olarak belirlerseniz Türkiye bu krizden çıkar."

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na (TCMB) müdahale edildiğini söyleyen Kılıçdaroğlu, "Biri 'Faiz artır', öbürü 'Faizi artırma' diyor. Ne yapacak bu Merkez Bankası Başkanı? Damada mı inansın, onun kayınpederine mi inansın? Adam iki arada bir derede" ifadesini kullandı.