Ünlü yatırımcı Mobius: Merkez Bankası'nın faiz artışı çözüm değil

Bloomberg HT'nin CNBC'den aktardığına göre, faiz artışının çözüm olmadığını belirten Mobius, "Çözüm, sadece yabancı değil yerli yatırımcıların da güvenini kazanmaktan geçiyor. Bu da bütçede dengeli politikalar oluşturmaya başlamaktan ve yatırımcıya güven veren adımlar atmaktan geçiyor" dedi.
Ekonomik sıkıntılarla mücadele eden Arjantin örneğini veren Mobius, "Arjantin de faiz artırdı ancak güven oluşmayınca faiz artışının da etkisi olmuyor" ifadesini kullandı.
Merkez Bankası eylül toplantısında politika faizini 625 baz puan artırarak yüzde 17.75'ten yüzde 24'e yükseltmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı bir konuşmada faiz artışı için "Merkez Bankası faiz artırımını oldukça yüksek gerçekleştirildi. Haydi buyur bağımsızlık. Bağımsızlığın neticesini göreceğiz, şu an şahsen sabır safhamdır" ifadelerini kullanmıştı.
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