ANGSAD Başkanı Aktaş: Mısır, sanayiciden çok spekülatörlerin elinde

ANGSAD Başkanı Edip Hilmi Aktaş, şu anda sanayicilerden daha fazla spekülatörün elinde mısır bulunduğunu ve bunların fiyatı ayarlama peşinde olduklarını belirterek, ithalat yapılmasının şart olduğunu söyledi.

Sputnik Dünyada buğday stoku eriyor

Anadolu Nişastacılar ve Glikoz Sanayicileri Derneği (ANGSAD) Başkanı Edip Hilmi Aktaş, Türkiye'de mısır konusunda büyük spekülasyon olduğunu belirterek, bunların elindeki mısırın sanayicinin elindekinden daha fazla olduğunu söyledi.

Glikoz tartışmalarına değinen Aktaş, glikoz olmadan şekerleme sanayiinde üretim yapılamayacağını, Türkiye'de uygulanan kota yüzünden fabrikaların atıl kaldığını ancak 20 milyon dolarlık ithalat yapıldığı bilgisini verdi.

Aktaş, Dünya Gazetesi Ankara Temsilcisi Ferit B. Parlak'ın "Şekerin doğrudan sağlıkla irtibatlandırılmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Şeker düşmanlığının pompalanmasını anlamıyorum. Şekere zehir demek ihanettir. Şeker, beyin ve sinir sisteminin en önemli takviyesidir. Yeter ki gereğinden fazla tüketilmesin. Eti de ekmeği de suyu da fazla tüketmek bünyeye zararlıdır. Su zehirdir diyebilir misiniz? Hammadde sorunu var. Mısırda darboğaza giriliyor. Önceki sene 760 lira olan mısır, bugün bin TL'nin üzerine çıktı. İthal fiyatı 150-200 dolar aralığında. Üretim 5.5- 6 milyon ton ama yetmiyor. Orta Anadolu'da büyük alanda mısır ekiliyor ve yılda iki ürün alınıyor. Ciddi hammadde darboğazı önümüzde duruyor.

"Türkiye'de kriz avcıları, krizden nemalanan insanlar var. Şu anda sanayicilerden daha fazla spekülatör elinde mısır var. Bunlar fiyatı ayarlama peşindeler. Bu da hem yem hem nişasta sektörünü ciddi şekilde darboğaza sokuyor. Ancak yetkili devlet kurumları ile yaptığımız görüşmelerde, etik olmayan bu davranışlara karşı gerekli tedbirlerin alınacağı sözü verildi. İthalat yapılması şart. Mısır üreticisi ile pancar üreticisini karşı karşıya getirmek gibi bir politika var. Bunlar farklı üreticiler değil ki, mısır, buğday üreticisi pancarı 4 senede bir eker. Hal böyleyken pancar çiftçisinin mağduriyetini öne sürmek doğru olmaz. Daha bilinçli hareket etmek lazım. Burada sendikacılara önemli sorumluluklar düşüyor."