Novak: Putin ve Erdoğan, Türk Akımı ile Akkuyu projelerini konuşabilir

Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak, Soçi'de bir araya gelecek Putin ve Erdoğan'ın Türk Akımı doğalgaz boru hattı ve Akkuyu nükleer güç santrali projelerini istişare edebileceğini söyledi.

Enerji Bakanı Novak, basın mensuplarının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Soçi'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le yaptığı görüşmeye ilişkin sorularını yanıtladı.

Novak, "Geniş bir işbirliği yelpazesine sahibiz, her alanı istişare edeceğiz. Türk Akımı boru hattı ve Akkuyu nükleer güç santrali nedeniyle enerji, elbette ana alan durumunda" dedi.

Ticaret, küçük ve orta ölçekli işletmeler, Rusya ve Türkiye'deki ortak yatırımlar, tarım sektörü de dahil olmak üzere birçok alanda işbirliği yapıldığının altını çizen Novak, Soçi'deki görüşmelerde tüm işbirliği alanlarındaki konuların ele alınacağını vurguladı.