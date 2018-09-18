Erdoğan, ABD'li yatırımcılarla bir araya gelecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın Türkiye'de faaliyet gösteren 30 kadar ABD'li iş insanıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya gelecek.
Microsoft ve Google gibi firmaların yöneticilerinin de toplantıda hazır bulunacağı belirtildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yarın Türkiye'de yerleşik ABD'li şirketlerin yöneticilerini kabul edeceği bildirildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın Türkiye'de faaliyet gösteren 30 kadar ABD'li iş insanıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya gelecek.
Microsoft ve Google gibi firmaların yöneticilerinin de toplantıda hazır bulunacağı belirtildi.
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