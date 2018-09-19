THY'den kargo ücretine yüzde 81 zam

THY, uçak kargo gönderim ücretine (KG birim) yüzde 81 + yüzde 18 KDV oranında zam uyguladı. Kilogram birim ücreti 1.10 TL'den, 2 TL + yüzde 18 KDV'ye çıkarıldı.

Evrensel'in aktardığı habere göre, bütün bölgeler için geçerli olacak zamlı tarife dün itibarıyla geçerli oldu.

Söz konusu zammın, kağıt maliyeti sorunu ile boğuşan gazete ve dergilere yeni bir yük getireceği belirtildi. THY kargosunu kullanan basının zamlardan doğrudan etkileneceği kaydedildi.

THY bir önceki zammını 22 Mayıs'ta yapmıştı.

THY, 2018 yılı için 1.5 milyar doları geçen bir kargo kazanç hedef açıklamıştı. THY, ‘Turkish Cargo' markası altında genel kargo, tehlikeli madde, radyoaktif madde, gazete, canlı hayvan, akvaryum balığı, bozulabilir madde, resmi evrak, gümrüklü aktarma başta olmak üzere çoklu kargo taşımacılığı yapıyor.