İnce: Piyasalar, kötü yönetimin damadının anlattıklarını satın almadı

CHP'nin 24 Haziran'da Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıkladığı ekonomi planını eleştirdi: "Bugün kötü yönetimin damadı Orta Vadeli Planı açıkladı, piyasalar anlatılanları satın almamış görünüyor, zira borsa düşerken döviz piyasalarında yukarı yönlü hareket devam ediyor."

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Yeni Ekonomi Programı olarak adlandırılan Orta Vadeli Programı (OVP) açıkladı. 2019-2021 dönemini kapsayan programda 2021 sonu itibarıyla büyümenin yüzde 5 olması, enflasyonun ise yüzde 6'ya düşmesi hedeflendi.

Albayrak'ın açıkladığı ekonomi planını eleştiren Muharrem İnce, "Her yeni program açıklandığında maalesef finansal istikrarımız biraz daha bozulmakta ve sonuç hayat pahalılığı, işsizlik ve iflaslar olarak memleketi inim inim inletmektedir" dedi.

İnce, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

"Bugün kötü yönetimin damadı Orta Vadeli Planı açıkladı, piyasalar anlatılanları satın almamış görünüyor, zira borsa düşerken döviz piyasalarında yukarı yönlü hareket devam ediyor.

Kötü yönetim, hukuk sistemini tahrip etmenin, uluslararası ilişkilerimizi rayından çıkararak ve devlet kurumlarını liyakatten uzak yandaş istihdam alanına dönüştürmenin bedelini, süslü laflar seçerek açıkladığı ekonomik programa ikna edemeyerek ödemektedir. — Muharrem İNCE (@vekilince) September 20, 2018

​Kötü yönetim, hukuk sistemini tahrip etmenin, uluslararası ilişkilerimizi rayından çıkararak ve devlet kurumlarını liyakatten uzak yandaş istihdam alanına dönüştürmenin bedelini, süslü laflar seçerek açıkladığı ekonomik programa ikna edemeyerek ödemektedir.

Her yeni program açıklandığında maalesef finansal istikrarımız biraz daha bozulmakta ve sonuç hayat pahalılığı, işsizlik ve iflaslar olarak memleketi inim inim inletmektedir.

Sorun, Kötü Yönetimin bütün uygulamalarıyla, hem yurt içinde hem de yurt dışında ekonomimize olan güvenin yitirilmesine yol açmasında yatmaktadır. Güveni kaybettirmiş olanlardan çare beklemenin beyhude olduğunu bir kez daha görüyoruz. — Muharrem İNCE (@vekilince) September 20, 2018

​Sorun, Kötü Yönetimin bütün uygulamalarıyla, hem yurt içinde hem de yurt dışında ekonomimize olan güvenin yitirilmesine yol açmasında yatmaktadır. Güveni kaybettirmiş olanlardan çare beklemenin beyhude olduğunu bir kez daha görüyoruz."