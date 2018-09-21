Beta Ayakkabı da konkordato başvurusu yaptı

Hotiç ve Yeşil Kundura'nın ardından Beta Ayakkabı da konkordato başvurusunda bulundu. Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı konkordato ilanını, "Yeniden yapılandırmış sürecini başlatmış bulunuyoruz" açıklaması ile duyurdu.

Beta Ayakkabı, konkordato başvurusu yaptı. Beta Ayakkabı ve Sanayi Yönetim Kurulu Başkanı Taner İkiışık, yaptığı açıklamada, artan döviz kurlarına dikkat çekerek, konkordato başvurusunu, "Şirketimiz ödemelerinde kademeli olarak sıkıntı yaşamaya başladı. İçinde bulunduğumuz süreç, ticari faaliyetlerimizi etkiler hale geldi" sözleriyle duyurdu.

© Fotoğraf : DHA Yeşil Kundura, konkordato ilan etti

Sektörde yakın zamanda Hotiç ve Yeşil Kundura konkordato başvurusunda bulunmuştu.

Dünya'nın aktardığı habere göre, şirketin Türkiye'de toplam 400 çalışanı ve 50 mağazası bulunuyor. Şirket aynı zamanda Wall Street, Caterpillar, Geox, Arctica, Sebago ve Harley Davidson gibi dünyaca ünlü markaların da distribütörü konumunda.

'TL'DEKİ DEĞER KAYBI, NAKİŞ AKIŞI SIKIŞIKLIĞI, ZOR BİR DÖNEME GİRDİK'

Beta Ayakkabı ve Sanayi Yönetim Kurulu Başkanı İkiışık'ın konu ile ilgili yaptığı açıklama özetle şöyle:

© Fotoğraf : Hotiç Hotiç konkordato ilan etti

"Yarım asra yaklaşan tarihimizde Türkiye ekonomisine değer katmak ve ihracat ile de ülke ekonomisine fayda sağlamak için adımlar attık. Ancak son dönemde piyasalarda yaşanan TL'deki değer kaybı, nakit akışı sıkışıklığı, AVM'lerde kiralamaların döviz üzerinden yapılması gibi nedenlerle şirketimiz ödemelerinde kademeli olarak sıkıntı yaşamaya başladı. Geçtiğimiz aylarda hiç kamuoyuna aksettirmediğimiz fabrikamızda gerçekleşen yangın da tüm bu gelişmeler ile birlikte bizleri zor bir döneme soktu. Bir talihsizlik sonucu yaklaşık 6 ay önce fabrikamızda gerçekleşen yangına karşın, 1 ay içinde yeni makinalar satın alarak ve gerekli düzenlemeleri yaparak müşterilerimize hiç hissettirmeden yolumuza yeniden devam ettik. Fakat artık içinde bulunduğumuz süreç, ticari faaliyetlerimizi de etkiler hale geldi. Piyasa koşullarına uyum sağlamak adına, mevcut ödeme yapımızda sürdürülebilir değişikliklere gitmek, bazı tedbirler almak ve yasal süreçleri devreye koymak adına Yönetim Kurulu kararı ile yeniden yapılandırma sürecini başlatmış bulunmaktayız. Bu doğrultuda AVD Hukuk-Av. Fatih Dönmez ile birlikte gerçekleştirdiğimiz konkordato talebimiz gereğince, ilgili mahkemenin tedbir kararı aldığını açıklamak isteriz.

'YAPILANDIRMA SÜRECİNİN TEMEL AMACI, MÜŞTERİLERİMİZİN HAKLARINI KORUMAK'

© AA / Murat Çetinmühürdar Erdoğan: Bizde kriz mriz yok

Tüm tedariğini yurt içinden yapan ve ihracat ile de Türkiye ekonomisine büyük faydalar sağlayan Beta markamız, Türk perakende sektörünün milli bir değeridir. Bu kapsamda piyasa şartlarına bağlı olarak başlattığımız yeniden yapılandırma sürecimizin temel amacı, müşterilerimiz, satış ve üretimini gerçekleştirdiğimiz markalar ve tedarikçilerimizin haklarını korumaktır.

Değerli müşterilerimizin, tedarikçilerimizin ve bayilerimizin sıkıntı yaşamaması amacıyla başlattığımız bu yeniden yapılandırma bilgisini tüm kamuoyu ile şeffaf bir şekilde paylaşıyoruz. Yıllardır markamızı tercih edip, yoluna Beta ile devam eden müşterilerimize önümüzdeki süreçte vereceği destekler için şimdiden teşekkürü bir borç biliriz."