Reel kesim güveni, 2009'dan beri en düşük seviyeye geriledi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) yaptığı açıklamaya göre, 2018 yılı Eylül ayında Reel Kesim Güven Endeksi (RKGE), bir önceki aya göre 6.8 puan azalarak 89.6 seviyesinde gerçekleşti. Endeks, 2009 yılı Nisan ayından beri en düşük seviyeye gelmiş oldu.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi (RKGE-MA) bir önceki aya göre 5.9 puan azalarak 90.4 puan seviyesinde gerçekleşmiştir.
Son üç aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacmi ve ihracat sipariş miktarında bir önceki ayda artış bildirenler lehine olan seyrin azalış bildirenler lehine döndüğü, iç piyasa sipariş miktarında azalış bildirenler lehine olan seyrin ise güçlenerek devam ettiği gözlenmektedir.
Mevcut toplam siparişlerin mevsim normallerinin altında olduğu yönündeki değerlendirmelerin bir önceki aya göre güçlendiği, mevcut mamul mal stoklarının seviyesinin mevsim normallerinin üzerinde olduğu yönündeki değerlendirmelerin ise zayıfladığı görülmektedir.
'ÜFE BEKLENTİSİ 5.0 PUAN ARTTI'
Gelecek üç aydaki satış fiyatı artış beklentilerinin ise zayıfladığı görülmektedir. Gelecek on iki aylık dönem sonu itibarıyla yıllık ÜFE beklentisi bir önceki aya göre 5.0 puan artarak yüzde 22.0 seviyesinde gerçekleşmiştir.
İçinde bulunduğu sanayi dalındaki genel gidişat konusunda, bir önceki aya kıyasla daha iyimser olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 3.4'e, aynı kaldığını belirtenlerin oranı ise yüzde 48.8'e gerilerken, daha kötümser olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 47.8'e yükselmiştir."
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