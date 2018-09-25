TMSF, bir şirketi satışa çıkardı

TMSF'nin internet sitesinde yer alan ilana göre, şirketin satışı kapalı teklif ve açık artırma usulü gerçekleşecek. Satışta peşin muhammen bedeli 27.75 milyon TL, teminat tutarı 1 milyon 287.5 bin TL olarak belirlendi.
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Gürmed Grubu Şirketleri ihalesi, Yönetim Kurulları'nca yetkilendirilen Satış Komisyonu tarafından, 18 Ekim Perşembe günü saat 14:00'te yapılacak. Aday katılımcılar, tekliflerini, satış şartnamesi'ne uygun şekilde hazırlayarak 12 Ekim Cuma günü, saat 17:00'ye kadar grup şirketlerinin merkez adreslerinde elden teslim edecekler.
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