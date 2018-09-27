TÜKSİAD Başkanı Karaman: Yerli üretime rağmen Çin malı tercih ediliyor

Karaman, "Dolar ile ithal edilen bu ürünlerin iç pazarda TL ile satışa sürülmesi bu ürünler için zammı da beraberinde getirdi" ifadesini kullandı.
TÜKETİM DÜŞÜYOR
Çin'den ithal edilen ay çekirdeği miktarının yerli üretime olumsuz etkileri olduğunu da aktaran Hüsamettin Karaman, şöyle devam etti:
"Çin'de üretilen ay çekirdeği ithalatı 2018'in ilk 7 ayında oran yaklaşık 62 bin tona yaklaşarak 75 milyon dolar ile iç pazarda yer buldu. Yerli ay çekirdeğin fiyatı siyah Çin çekirdeğinin fiyatının yarısından düşük olmasına rağmen tüketici, ithal edilen Çin çekirdeğini tercih etmektedir" dedi. "Ay çekirdeğinde artan gözetim fiyatı uygulaması, aynı zamanda ülkeye yasadışı yollardan giren ay çekirdeği miktarı artışını da beraberinde getirdi" diyen Karaman "Yerli ay çekirdeği üretimindeki düşüşün ve yüksek ithalat oranlarının yerli üretici üzerindeki olumsuz etkilerin azaltılması için; iş birliği yapılmalı."
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