TÜKSİAD Başkanı Karaman: Yerli üretime rağmen Çin malı tercih ediliyor

Tüm Kuruyemiş Sanayicileri ve İş Adamları Derneği (TÜKSİAD) Başkanı Hüsamettin Karaman, son dönemde finansal piyasalarda yaşanan gelişmelerin kuruyemiş sektörü üzerindeki etkileri, artan kuruyemiş fiyatları, Çin’den yüksek oranda ithal edilen ay çekirdeği konusunda değerlendirmelerde bulundu.

© AA / Naim Boşkut Kuru yemiş fiyatları yüzde 30 zamlandı

Star'dan Talat Doymuş'un haberine göre, aşure ayı nedeniyle kuruyemiş fiyatlarının gündeme geldiğini ifade eden Karaman, "Yüksek oranlarda ithal ettiğimiz ve aşurenin olmazsa olmaz ürünlerinden ceviz ve badem fiyatlarının da artan kur oranlarından etkilendiği bir gerçektir" dedi.

Karaman, "Dolar ile ithal edilen bu ürünlerin iç pazarda TL ile satışa sürülmesi bu ürünler için zammı da beraberinde getirdi" ifadesini kullandı.

TÜKETİM DÜŞÜYOR

Çin'den ithal edilen ay çekirdeği miktarının yerli üretime olumsuz etkileri olduğunu da aktaran Hüsamettin Karaman, şöyle devam etti:

"Çin'de üretilen ay çekirdeği ithalatı 2018'in ilk 7 ayında oran yaklaşık 62 bin tona yaklaşarak 75 milyon dolar ile iç pazarda yer buldu. Yerli ay çekirdeğin fiyatı siyah Çin çekirdeğinin fiyatının yarısından düşük olmasına rağmen tüketici, ithal edilen Çin çekirdeğini tercih etmektedir" dedi. "Ay çekirdeğinde artan gözetim fiyatı uygulaması, aynı zamanda ülkeye yasadışı yollardan giren ay çekirdeği miktarı artışını da beraberinde getirdi" diyen Karaman "Yerli ay çekirdeği üretimindeki düşüşün ve yüksek ithalat oranlarının yerli üretici üzerindeki olumsuz etkilerin azaltılması için; iş birliği yapılmalı."