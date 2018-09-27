'Vakıf, Halk ve Ziraat birleşecek'

Hürriyet yazarı Noyan Doğan, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıkladığı Yeni Ekonomi Programı'nda (YEP) yer alan maddelere göre Halk Portföy, Vakıf Portföy ve Ziraat Portföy'ün birleşebileceğini öne sürdü.

Noyan Doğan, " Vakıf, Halk, Ziraat birleşecek " başlığıyla yayımlanan yazısında "Geçen hafta Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıkladığı Yeni Ekonomi Programı'nın (YEP) içeriği konuşulmaya devam ederken, Program'daki bir detay gözlerden kaçtı" ifadesine yer verdi.

Programda yer alan "Yabancı para ihraçları yapmak için kamu yatırım kuruluşları birleştirilerek güçlü bir kurumsal finansman şirketi oluşturulurken, kamu portföy yönetim şirketleri birleştirilmek suretiyle güçlü bir alım kapasitesi sağlanacaktır" maddesini hatırlatan Doğan, şunları kaydetti:

— Buradan anlaşıldığı kadarıyla önümüzdeki üç yıl içinde, Yeni Ekonomi Programı kapsamında, kamuya ait yatırım kuruluşları ile portföy şirketleri birleştirilecek. İşin yatırım tarafını bir kenara bırakıyorum, portföy şirketleri boyutuna değineyim. Pazarda kamuya ait üç portföy yönetim şirketi var. Bunlar da kamu bankalarının iştiraki olan kurumlar; Halk Portföy, Vakıf Portföy ve Ziraat Portföy. Her üç şirket de yatırım ve emeklilik fonlarını yönetiyor, yatırım danışmanlığı yapıyor.

— Biraz araştırma yaptım, kamuya ait üç portföy yönetim şirketinin pazardaki toplam payı yüzde 20'ye yakın. Üç şirket de yine kamuya ait kurumların fonlarını yönetiyor. Örneğin, Vakıf Portföy, Vakıf Emeklilik'in emeklilik fonlarının yönetiyor. YEP'e göre, bu üç kamu şirketi birleştirilecek ve kamunun pazarda tek bir portföy yönetim şirketi olacak.