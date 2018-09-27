Facebook'ta 'Dolar: 7.15' yazdığı için tutuklandı

İlhan, dün gözaltına alınırken, ifadesinde, "Yukarıdaki yazıyı paylaşmamdaki tek amacım, 80 milyon insanı ilgilendiren ekonomik bir değerlendirmedir. Herhangi bir manipüle amacım yoktur" dedi.
Adliyeye sevk edilen İlhan, çıkarıldığı Siirt Sulh Ceza Hakimliği'nce 'terör örgütü propagandası yapmak' ve 'Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet' suçlarından tutuklanarak, cezaevine konuldu. İdris İlhan'ın avukatının tutuklama yerine adli kontrol talebi ise reddedildi.
Facebook'ta 'Dolar: 7.15' yazdığı için tutuklandıhttps://t.co/EbINSyouoE pic.twitter.com/wSeabo9Opo— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) September 27, 2018
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