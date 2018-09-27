Facebook'ta 'Dolar: 7.15' yazdığı için tutuklandı

Siirt'te, HDP'nin İl Genel Meclisi eski üyesi İdris İlhan, Facebook hesabında yaptığı "Dolar: 7.15" paylaşımı nedeniyle gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen İlhan, çıkarıldığı mahkemece 'terör örgütü propagandası yapmak' ve 'Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet' suçlarından tutuklandı.

© REUTERS / MURAD SEZER MASAK manipülatif haber yayanlarla ilgili inceleme başlattı

Doğan Haber Ajansı'nda (DHA) yer alan habere göre, Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı'nca sosyal paylaşım sitesi Facebook'taki hesabından 13 Ağustos'ta, "Dolar yükseldiği için batmıyoruz, battığımız için dolar yükseliyor. Dolar: 7.15" yazan, eski HDP İl Genel Meclisi üyesi İdris İlhan hakkında soruşturma başlatıldı.

İlhan, dün gözaltına alınırken, ifadesinde, "Yukarıdaki yazıyı paylaşmamdaki tek amacım, 80 milyon insanı ilgilendiren ekonomik bir değerlendirmedir. Herhangi bir manipüle amacım yoktur" dedi.

Adliyeye sevk edilen İlhan, çıkarıldığı Siirt Sulh Ceza Hakimliği'nce 'terör örgütü propagandası yapmak' ve 'Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet' suçlarından tutuklanarak, cezaevine konuldu. İdris İlhan'ın avukatının tutuklama yerine adli kontrol talebi ise reddedildi.

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