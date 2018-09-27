Halk plajları ihaleye çıkartılıyor

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, "Özellikle Bodrum, Çeşme, Antalya gibi Türkler arasında da çok popüler olan yerlerde belli sayılarda, deneme amaçlı bu sene başlıyoruz, halk plajları ihalesi yapacağız. Bu plajlarda işletmesi değil ama fiyatların onayı, kontrolü Bakanlığımız tarafından yapılacak" dedi.

© AP Photo / Burhan Özbilici Türkiye temiz plaj sıralamasında üçüncü oldu

Turizm projelerinde bazı değişikliklere gittiklerini ifade eden Ersoy, daha önce turizm tahsis alanları yapılırken personelin konaklama ve sosyal ihtiyaçlarıyla ilgili ünitelerin yer alacağı bölümlerin çok iyi planlanmamış olduğunu aktardı.

Bunun özellikle Güney'de, Ege'de çok büyük bir eksiklik olduğuna işaret eden Ersoy, şunları söyledi:

"Şimdi bu eksikliği gidermek için turizm tesisleri hizmet alanları var. Bunlar ihalesiz yapılabiliyor ama zaten daha önce tahsise alınmış otellere yapılabiliyor. Herhangi birine yapılamıyor. Daha önce Turizm Bakanlığımızdan tahsis almaya hak kazanmış otellere bu eksik olan kısmı kalan süreleri kadar, yani 49 yıllıkta değil, bizden almış olduğu tahsisin kaç yılı kaldıysa o kadar süreyle yapılabiliyor. Çok fazla miktarda çıkaracağımız için öncelikle birden fazla talep gelirse yine zaten ihale yaparız. Birden fazla talep gelmezse minimum bir ücretle alınıyor zaten. Bir hesaplama mantığı var ama buradaki amaç devletin para kazanmasından çok personel için büyük ihtiyaç olan lojman, konaklama ve sosyal ünitelerin yapılması."

FİYATLARIN ONAYI BAKANLIK TARAFINDAN YAPILACAK

Ersoy, halk plajlarıyla ilgili bir soru üzerine, "Özellikle Bodrum, Çeşme, Antalya gibi Türkler arasında da çok popüler olan yerlerde belli sayılarda deneme amaçlı bu sene başlıyoruz, halk plajları ihalesi yapacağız. Bu plajlarda işletmesi değil ama fiyatların onayı, kontrolü Bakanlığımız tarafından yapılacak" dedi.

"İhalesi ne zaman olacak?" sorusuna ise Ersoy, "Yılbaşından sonra yaparız. Çok da gecikmeyiz, sezona yetişsin" yanıtını verdi.