Kayıt
13:47 28 Eylül 2018
Canlı Yayın
    Arama
    İstanbul / İnşaat

    Eski SPK Başkanı Cansızlar: İhalesi yapılmış projelerin askıya alınması zor

    © REUTERS / Murad Sezer
    Ekonomi
    URL'yi kısaltın
    0 0 0

    Eski Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı Prof. Dr. Doğan Cansızlar YEP'te' kamu tasarrufu' konusunda yer alan 'ihalesi yapılmamış ve ihalesi yapılmış ancak henüz başlanmamış yatırım projelerinin askıya alınması' kararıyla ilgili,"İhalesi yapılmış projelerin askıya alınması zor" değerlendirmesinde bulundu.

    Kanal İstanbul projesi
    © AA /
    'Çinliler, Kanal İstanbul'a talip' iddiası: 30 milyar doları hemen getirecekler
    Geçen hafta açıklanan Yeni Ekonomi Programı (YEP) uzunca bir süredir ekonomi yönetimi tarafından dillendirilen 'kamu tasarrufu' konusunda alınacak tedbirleri ortaya koydu. Bunlardan en dikkat çekeni 'ihalesi yapılmamış ve ihalesi yapılmış ancak henüz başlanmamış yatırım projelerinin askıya alınması' kararı oldu.

    Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Eski Başkanı ve Atılım Üniversitesi İktisat Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Doğan Cansızlar, bu kararın nasıl uygulanacağının önemli olduğunu belirterek konu ile ilgili görüşlerini dile getirdi.

    YEP'le 2019 yılı için kamuda 60 milyar TL tasarruf öngörüldüğünü anımsatan Prof. Dr. Cansızlar, kamu maliyesinde yapılacak tasarruflarla ilgili harcamalarda kısıntıya gidileceğini, bu harcamalar içerisinde en önemlilerinden bir tanesinin ihalesi yapılmış olan projelerin askıya alınması olduğunu dile getirdi. Alınan kararla burada bazı sıkıntıların ortaya çıkabileceğini söyleyen Prof. Dr. Cansızlar, ancak ihalesi yapılmamış olan projelerle ilgili bir sorun olmayacağını kaydetti.

    'BUNLAR BUGÜNÜN MESELELERİ DEĞİL'

    Bu kararın büyük projeleri kapsayıp kapsamayacağını da açıklayan Prof. Dr. Cansızlar, "Bu karar Kanal İstanbul gibi Mega Projeleri kapsamıyor. Bu projelerin bütçenin dışında yapılması öngörülüyor. Bu tür projelerin ya uluslararası doğrudan yatırımlar ya da kamu-özel işbirliği gibi yöntemlerle gerçekleşeceği belirtiliyor. Bunlar bütçenin dışında olacak. Bu projeler uluslararası finansman ile gerçekleşmesi durumunda uluslararası yatırımcılar kendilerine Hazine garantisi verilmesini isteyeceklerdir. Bu ise ileriye yönelik olarak bütçeye ek yükümlülükler getirebilir, ama bu husus bugünün meseleleri değildir" dedi.

    'PİYASALAR PROGRAMIN DETAYLANDIRILMASINI BEKLİYOR'

    2019 yılı bütçe tasarısında YEP'te vurgu yapılan kamu tasarruflarının detayı ve netleşmesi bekleniyor. Piyasaların da programın detaylandırılması ve uygulamanın görülmesini beklediğini ifade eden Prof. Dr. Cansızlar, şunları söyledi:

    — Yeni Ekonomi Programı'nda oldukça önemli konular var. Ancak burada önemli olan bunların uygulanmasıdır. Bunun detaylarını 2019 yılı bütçesi hazırlıklarında göreceğiz. Ama burada başka bir bir husus daha var. O da bankaların geri dönmeyen kredileriyle ilgili sorunlar ve şirketlerin döviz kurundaki dalgalanmalar nedeniyle bilançolarında oluşan zararlar konusunda nasıl bir yöntem izleneceğidir. Acaba, bu sorunların çözümünde bütçeye ek yük gelecek mi, gelmeyecek mi konularının açıklığa kavuşması lazım. Piyasaların da beklentisi bu yönde olduğu için o bakımdan bütçenin hazırlık aşamasında detaylara bakacağız.

    Öte yandan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan dün Ankara Sanayi Odası (ASO) eylül ayı meclis toplantısında yaptığı konuşmada, değişen, gelişen piyasa şartlarına göre, sözleşmelerin yürütülmesinde tarafların hak ve hukukunu korumak adına oluşan mağduriyeti gidermek amacıyla hazırlanan Tasfiye Kararnamesi'nin önümüzdeki günlerde yürürlüğe gireceğini bildirmişti.

     

    Etiketler:
    iptal, ihale, Yeni Ekonomi Programı, YEP, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Doğan Cansızlar, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    Bahçeli, 'klasik' tutkusunu parmağında taşıyacak
    Bahçeli, 'klasik' tutkusunu parmağında taşıyacak
    Karikatür
    Poroşenko ile Trump, BM'de 'pişti' oldu
    'Mars'la buluşma'. Sanatçı Andrey Sokolov
    Mars'a gönderilecek bir turisti neler bekliyor?
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet