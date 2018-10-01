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07:36 01 Ekim 2018
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    TL - para - Türk lirası - BES

    47 bin şirkete 200 milyon TL ceza

    © AA /
    Ekonomi
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    Temmuz ayında kanun gereği 10-49 arası çalışanı olan 131 bin 446 işyerinde, 4.5 milyon kişinin işverenleri tarafından otomatik BES’e dahil edilmesi gerekiyordu. Ancak 1.6 milyon çalışan sisteme alındı, 47 bin işletmedeki 2 milyon kişinin girişinin yapılmadığı tespit edildi. Bu işverenlere 200 milyon TL ceza kesilecek.

    Çetin Osman Budak
    © Fotoğraf : CHP
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    Hürriyet yazarı Noyan Doğan'ın "47 bin şirkete 200 milyon TL ceza" başlığıyla yayımlanan yazısına göre, çalışanlarını Bireysel Emeklilik Sistemine (BES) dahil etmeyen 47 bine yakın işletmeye, 200 milyon TL'nin üzerinde ceza kesilecek.

    2017'de, 45 yaş altı tüm çalışanların işverenleri tarafından BES'e alınmasını öngören otomatik katılım uygulaması kapsamında; önce 2017'nin ocak ayında 1000 ve üzeri çalışanı olan şirketler, nisan ayında 250 ila 1000 çalışanı olan işletmeler ile kamuda çalışan memurlar ve temmuzda da 100-250 arası çalışanı olan işverenler sisteme giriş yaptı. 2018'in ocak ayında ise 50-100 arası çalışanı olan şirketler ile belediyeler ve KİT'lerdeki 45 yaş altı çalışanlar BES'e alındı. Böylece 2017 başından, bu yılın şubat ayına kadar toplam 10 milyon 594 bin çalışan, işverenleri tarafından hemen hemen hiç fire vermeden sisteme dahil edildi.

    Bu yılın temmuz ayında ise kanun gereği 10-49 arası çalışanı olan —ki, bunların tamamı KOBİ- 131 bin 446 iş yerinde 45 yaş altı 4.5 milyon kişinin işverenleri tarafından sisteme girişinin yapılması gerekiyordu. Ancak beklenen olmadı ve sadece 84 bin 519 şirkette çalışan 1.6 milyon kişi sisteme dahil oldu. 47 bine yakın şirkette çalışan 2 milyon kişinin ise işverenleri tarafından otomatik BES'e alınmadığı tespit edildi. Oysa otomatik BES, işverenler açısından zorunlu bir uygulama. Yani, kanun gereği tüm işverenler, 45 yaş altı çalışanlarını zorunlu olarak sisteme dahil etmek ve çalışanların maaşından bireysel emeklilik katkı payını kesip, anlaştığı emeklilik şirketine aktarmak zorunda.

    ÇALIŞAN BAŞINA 100 LİRA

    tekstil - kadın - işçi - fabrika
    © AA / Arşiv
    85 bin şirkete BES cezası geliyor
    İşveren bu yükümlülüğünü yerine getirmezse ne olacak? Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu işverene ciddi bir cezai yaptırım öngörüyor. Kanundaki maddeyi sizlerle de paylaşayım ki, yükümlülüklerini yerine getirmeyen işverenler neyle karşılaşacaklarını bilsinler. Kanunda, ‘Çalışanın BES katkı payı, işçi alacağı niteliğinde imtiyazlı bir alacaktır. İşverenler yükümlülükleri bakımından Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından denetlenir. İşverenin yükümlülüklerine ve yürürlüğe konulan düzenlemelere uymaması halinde, her bir ihlal için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 100 TL idari para cezası uygulanır" yazıyor.

    Kanun gereği çalışanlarını otomatik BES'e dahil etmeyen işverenlere, dahil etmediği her bir çalışan için 100 lira para cezası kesilecek. Kim kesecek? Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı. İşte temmuz ayında 47 bine yakın işveren, çalışanlarının BES'e girişini yapmadı. Bu şekilde 2 milyondan fazla çalışanının otomatik BES'e dahil edilmediği tespit edildi. Şimdi bu 47 bine yakın şirket, Bakanlığın keseceği yüklü ceza ile karşı karşıya. Yapılan hesaplara göre de çalışan başına 100 liradan, 47 bin şirkete kesilecek ceza tutarı 200 milyon lirayı buluyor.

     

    Etiketler:
    TL, dolar, Bireysel Emeklilik Sistemi (BES), Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Noyan Doğan, Türkiye
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