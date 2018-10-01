İhracatta eylül rekoru kırıldı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ihracatın eylül ayında yüzde 22.6 artışla 14.5 milyar dolar olduğunu açıkladı. Böylece tarihin en yüksek eylül ihracatı gerçekleşti. Yıllık ihracat da 165.1 milyar dolarla rekor düzeye ulaştı.

Eylül ayı ihracatı yüzde 22.6 artışla 14.5 milyar dolara ulaştı.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Eylül ihracatımız yüzde 22.6 artışla 14.5 milyar dolara ulaştı. Bu, tarihin en yüksek eylül ayı ihracat rakamı. Yıllıklandırılmış ihracatımız 165.1 milyar dolara ulaşarak yeni bir zirveyi görmüştür" dedi.

Pekcan, "Eylül ayında ithalatımız, yüzde 18.1 düşüşle 16.4 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmiş olup, böylece ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 88.4 düzeyinde gerçekleşmiştir. Bu son 9 yılın en yüksek düzeyi" diye konuştu.

EN ÇOK İHRACAT YAPILAN FASILLAR VE ÜLKELERE GÖRE İHRACAT VE İTHALAT



Eylülde en çok ihracat yapılan fasıllar 2 milyar 205 milyon dolarla 'motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler ve diğer kara taşıtları', 1 milyar 316 milyon dolarla 'kazanlar, makineler, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler' ve 1 milyar 68 milyon dolarla 'demir ve çelik' olarak belirlendi.

© AA / Ağustos ayı ihracat rakamları açıklandı

Söz konusu ayda en çok ithalat yapılan fasıl ise 3 milyar 715 milyon dolarla 'mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler' oldu.

Geçen ay en fazla ihracat, 1 milyar 427 milyon dolarla Almanya'ya yapıldı. Bu ülkeyi 1 milyar 62 milyon dolarla İngiltere ve 825 milyon dolarla İtalya izledi.

En fazla ithalat ise 1 milyar 756 milyon dolarla Rusya'dan gerçekleştirildi. Bu ülkeyi 1 milyar 509 milyon dolarla Çin ve 1 milyar 413 milyon dolarla Almanya takip etti.

Gümrük idareleri tarafından eylülde tahsil edilen vergiler, 14 milyar 320 milyon lira oldu.