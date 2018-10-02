Putin, doların Rus ekonomisindeki payını azaltma planını destekliyor

ABD'nin yaptırım politikası nedeniyle son dönemde ciddi olarak ele alınan ulusal para birimleriyle ticaret konusunu değerlendiren Andrey Kostin, Washington'un mevcut tutumunun devamı halinde ulusal para birimlerine geçişin kaçınılmaz olacağını vurgulamış ve bu kapsamda 4 adımlı bir plan önermişti.

Sputnik'e demeç veren Kostin, Putin'in bu planı destekleyip desteklemediği sorusunu yanıtladı.

© Sputnik / Alexandr Demyanchuk 'Rusya, uluslararası ticarette dolar kullanımına son vermeli'

Putin'in sunduğu plana destek verdiğini belirten Kostin, ancak dolardan tamamen vazgeçmenin söz konusu olmadığının altını çizdi.

PESKOV: UZUN SÜRELİ VE ZAHMETLİ BİR İŞ

Kostin'in Sputnik'e açıklamaları Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov'a soruldu. Doların Rus ekonomisindeki payını azaltmanın uzun ve zahmetli bir iş olduğunu söyleyen Peskov, ancak yerel paranın ticaretteki payını artırma konusunda önemli bir eğilim olduğunu belirtti.

Peskov, şu ifadeleri kullandı: "Bu, çok zor bir süreç. Bildiğiniz gibi, Putin yabancı partnerlerle alışverişte yerel para kullanma pratiğinin artırılması ve uluslararası işlemlerde doların payının azaltılması gerekliliğini bizzat dile getirdi. O, bunu Kostin'den de önce söyledi. Bu, kısa süreli bir süreç olamaz. Zaman alacak ve bu nedenle çok uzun ve zahmetli bir iş" dedi.