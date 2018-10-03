Palandöken: Küçük esnafın yok olmasına göz yumulmamalı

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, zincir marketlerin küçük esnafı yok ettiğini belirterek, "Poşet parasını dahi kazanamayan küçük esnafın yok olmasına göz yumulmamalı" ifadesini kullandı.

TESK Genel Başkanı Palandöken, yazılı açıklamasında, sokak aralarına kadar giren zincir marketlere acil çözüm bulunmasını istedi.

‘SPEKÜLATÖRLERE KARŞI SUSUP KÜÇÜK ESNAFIN KAR MARJINA GÖZ DİKİLECEĞİNE, BÜYÜKLERİN ZAMMINA DA KURAL GETİRİLSİN'

Küçük esnafın ayakta kalmakta zorlandığına ve zincir marketlerin küçük esnafı yok ettiğine dikkati çeken Palandöken, "Poşet parasını dahi kazanamayan küçük esnafın yok olmasına göz yumulmamalı. Spekülatörlere karşı susup küçük esnafın kar marjına göz dikileceğine, büyüklerin zammına da kural getirilsin" değerlendirmesinde bulundu.

© REUTERS / Steven Saphore Türkiye Ekmek Üreticileri Federasyonu Başkanı: Yüzde 30 ile yüzde 40 arasında zam lazım

Palandöken, binlerce bakkal ve küçük esnafın, zincir marketler karşısında ayakta kalma mücadelesi verdiğine işaret ederek, dövizdeki kuru bahane ederek unun fiyatına yüzde 60'ın üzerinde artıran spekülatörlere ses çıkarılmazken emeğiyle çalışan bakkal ve fırıncının kar marjlarının sınırlandırılmasının adil olmadığını vurguladı.

‘EKMEK ZAMMININ DURDURULMASI FIRINCI, BAKKAL VE DİĞER KÜÇÜK ESNAFIN GELİRİNİ KISMAK DOĞRU BİR UYGULAMA DEĞİL'

Bakkal ve küçük esnafın korunması için yeni yasal düzenleme yapılması talebinde bulunan Palandöken, şöyle devam etti:

"Küçük esnafı korumak için çıkarılan perakende sektörünü düzenleyen yasa yine küçük esnafı vurdu. Una, suya, elektriğe, mayaya ve yakıta yüzde 50-60 zamların yapıldığı bu ortamda ekmeğe yapılan zammın durdurulması ve fırıncı, bakkal ile diğer küçük esnafın gelirini kısmak doğru bir uygulama değil"

Bakkal esnafının sigara ve ekmek dışında başka bir satış yapamadığını ve yeni düzenlemeyle de bakkalın sattığı ekmek ve sigaranın kar marjına sınır getirildiğini anımsatan Palandöken, şunları kaydetti:

"Zincir marketler karşısında ayakta kalmaya çalışan küçük esnafın korunması gerekir. Çünkü küçüğü olmayanın büyüğü olmaz. Bu fidanlık kurutulmamalı. Esnafımızın girdileri her geçen gün artıyor. Bakkal esnafımızın artık dayanma gücü kalmadı."