Sayıştay'ın raporundan: Ulaştırma Bakanlığı, 231 milyonluk işe 658 milyon TL ödedi

Sayıştay, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'nın 231 milyon TL’lik imalata 658 milyon TL’lik ödeme yaptığını belirledi.

Hürriyet'ten Hacer Boyacıoğlu'nun haberine göre, Sayıştay, 231 milyon TL'lik imalata 658 milyon TL'lik ödeme yapıldığını belirledi.

Denetçiler, "İdarenin, ihalenin yapılması ve işin yürütülmesi sırasında gerekli önlemleri almaması nedeniyle sadece bu yapım işinde maliyetinin 426 milyon 658 bin 816.37 TL üzerinde ödeme yapılmasına neden olunmuştur" tespitinde bulundu.

İşi alanların bazı iş kalemlerine aşırı yüksek fiyat teklifi verdikleri, işin önemli bir bölümünü oluşturan iş kalemlerine ise aşırı düşük teklif vererek ihaleyi aldıkları tespiti yapılan raporda, "İşin yapım aşamasında ise, ağırlıklı olarak aşırı yüksek teklif verilen işlerin yapılarak düşük fiyat teklif edilen ancak projenin daha büyük bölümünü oluşturan kısımların yapılamadan sözleşme bedelinin tamamlandığı görülmektedir" denildi.

Ulaştırma Bakanlığı ise Sayıştay'ın idarenin takdir hakkını sınırlamak istediğini iddia etti. Bakanlık yanıtında, "Sayıştay Kanununa aykırı olacak şekilde idarenin takdir yetkisine ve işi yönetme biçimine müdahale edecek biçimde yerindelik denetimi gerçekleştirilerek tavsiye niteliğinde uygulanması imkansız öneriler verilmişse de idare mevzuatın yetersiz kaldığı noktada azami kamu menfaati adına üzerine düşen vazifeyi layıkıyla ifa etmiştir" ifadelerine yer verdi.

Sayıştay, bu yanıt üzerine tekrar bir değerlendirme yaptı ve söz konusu uygulamalarda kamu menfaati bulunmadığını tespit etti.