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09:37 04 Ekim 2018
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    Sargı bezi

    'Sargı bezi üretiminde bile sıkıntılar başladı'

    © Flickr /
    Ekonomi
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    Kamu hastanelerinin tıbbi malzeme alımında fiyat stratejisini belirleyen Sağlık Uygulama Tebliği (SUT), 10 yıldır güncel döviz kurunun altında kalınca, son kur atakları sonrası üretici ve ithalatçılar zora girdi. Sektör temsilcileri, sargı bezinden enjektöre kadar birçok ürünün temin edilmesinde ve üretiminde sıkıntılar başladığını söyledi.

    Hürriyet'ten Mesude Erşan'ın haberine göre, kur artışı sağlık sektörünü etkilemeye başladı. Kamu hastanelerinin satın aldığı tıbbi malzeme ve cihazların fiyatları Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) ile belirleniyor. Ancak bu tebliğde yer alan fiyatlar uzun süredir güncellenmedi. İthalatçı ve üreticiler SUT'te düzenleme bekliyor.

    Aksi taktirde birçok hastanede sargı bezi, kalp pili, tümör, diz, kalça protezleri, pediatrik beyin cerrahisinde kullanılan malzemeler, enjektörler, yoğun bakımlarda kullanılan diyaliz makineleri ve daha pek çok üründe sıkıntılar yaşanmaya başladı ve bunlar büyüyecek.

    Domates
    © AP Photo / Rahmat Gul
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    Araştırmacı Tıp Teknolojileri Üreticileri Derneği (ARTED) Başkanı Umut Gökalp, "SUT fiyatlarının hastanelerin alış fiyatlarını belirleyen en önemli unsur. Hastaneler, tıbbı cihaz üreticilerinden ihale ile SUT fiyatlarını baz alarak satın almış oldukları ürünleri, SGK'ya SUT fiyatları üzerinden faturalandırıyor.

    Yani SUT fiyatları, tıbbi cihaz sektörü için bir nevi tavan fiyat anlamını taşıyor. Ancak SUT fiyatları uzun süredir güncellenmedi ya da fiyatlarla ilgili yetersiz güncellemeler yapıldı. Tıbbi cihaz sektörünün yüzde 85'inin ithal ürünlerden oluşması, döviz kurlarındaki artışın sektör maliyetlerini yukarıya çekmesi aşırı zorluyor. 2007-2008 yıllarında SUT fiyatları oluşturulurken dolar kuru 1.32 idi" dedi.

    Hastanelerin ödeme vadelerinin giderek uzamasının kronikleşen bir soruna dönüştüğünü söyleyen Gökalp, şöyle devam etti:

    — Kamu hastanelerinde tıbbi cihaz ödemeleri diğer tüm alacaklılara ödemeler yapıldıktan sonra gerçekleştiriliyor. Son aylardaki nakit sıkışıklığı ve yan hizmetler için satın alınan ürünlerdeki fiyat artışları sebebiyle neredeyse tüm hastaneler (kamu ve özel) ödemelerini daha da geciktirdi.

    — Kredi faizleri de yüzde 40'lara dayandı. Satış fiyatımız artmazken maliyetlerimiz artıyor. Paramızı tahsil edemediğimiz için bankadan borçlanıyoruz ve borçlanma için ödediğimiz faiz her geçen gün tırmanıyor. Sektörde şu an tam bir kusursuz fırtına senaryosu yaşanıyor. Durum bu haliyle maalesef hasta sağlığını olumsuz etkileyecek boyutlara ulaşmak üzere. SUT fiyatlarında güncelleme yapılmalı ve kamu hastanelerinin ödeme sürelerini makul vadelere çekilmeli."

    — Sorun yaşanan ürünler şöyle: Enjektör, gazlı bez, sargı bezi, eldiven, pediatrik beyin cerrahisi malzemeleri, ortopedi ameliyatlarında kullanılan malzemeler, kalp pili ve kapağı, obezite cerrahisi malzemeleri.

    Etiketler:
    TL, dolar, döviz, malzeme, tıbbi yardım, Araştırmacı Tıp Teknolojileri Üreticileri Derneği, Umut Gökalp, Türkiye
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