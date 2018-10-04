'Enflasyon canavarlaştı, bu rakamlara elektrik ve doğalgaza yapılan zamlar henüz yansımadı'

© REUTERS / Umit Bektas Enflasyon 15 yıl sonra ilk kez yüzde 20'yi aştı

Dünya gazetesi yazarı Osman Arolat, "Enflasyon yine ağırlaştı" başlığıyla yayımlanan yazısında eylül ayında yüzde 3.46 artması beklenen enflasyonun yüzde 6.30 oranında gerçekleşmesini değerlendirdi.

Enflasyon rakamlarının 15 yılın en yüksek seviyesine çıkarak canavarlaştığını belirten Arolat, "Bir başka olumsuzluk da bu rakamlara elektrik ve doğalgaza yapılan zamların henüz yansımamış olması" ifadesini kullandı.

Arolat, şöyle devam etti:

"Bütün bunlar Merkez Bankası'nın yeni bir faiz artışını zorunlu kılıyor."