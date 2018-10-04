Merkez Bankası, yüksek enflasyonun nedenlerini açıkladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) temel mal, gıda ve enerji gruplarının eylül enflasyonunda belirleyici rol oynadığını, kur geçişkenliğinin görece düşük olan kalemlerde dahi yüksek fiyat artışlara neden olduğunu vurguladı.

© REUTERS / Umit Bektas Enflasyon 15 yıl sonra ilk kez yüzde 20'yi aştı

Merkez Bankası, dün açıklanan eylül enflasyonuna ilişkin değerlendirmelerini paylaştı.

Eylül ayında tüketici fiyatlarının yüzde 6,30 oranında arttığını ve yıllık enflasyonun 6,62 puan yükselerek yüzde 24,52 olduğunu anımsatan TCMB, fiyat artışlarının alt gruplar geneline yayıldığını, enflasyondaki yükselişin ana sürükleyicisinin temel mal, gıda ve enerji grupları olduğunu belirtti.

Yakın dönemdeki döviz kuru gelişmelerinin yansımalarının birçok kalem üzerinde belirgin ölçüde hissedildiğini kaydeden TCMB, şöyle devam etti:

— Özellikle temel mallarda yıllık enflasyon dayanıklı tüketim malları öncülüğünde kayda değer bir artış sergilemiştir. Bu dönemde başta hizmetler olmak üzere döviz kuru geçişkenliği görece düşük olan kalemlerde dahi yüksek fiyat artışları kaydedilmesi dikkat çekmiştir.

— Üretici fiyat gelişmeleri bilhassa enerji ve ara malları kanalıyla maliyet baskılarının oldukça güçlendiğine işaret etmiştir. Bu görünüm altında çekirdek göstergelerin yıllık enflasyonu ve ana eğilimi sert bir yükseliş göstermiştir.