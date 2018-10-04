TL'de kayıp yüzde 2'yi geçti, dolar 6.20'yi aştı

Instagram Dolarda yükseliş eğilimi sürüyor

Dün eylül ayı enflasyon verisinin piyasa beklentisinin oldukça üzerinde gerçekleşmesinin etkisiyle yükselişe geçen ve 6-6.10 aralığında dalgalanan dolar/TL, bugün 6.20 seviyesinin üzerine çıktı.

Dün akşam kapanışta 6.04 civarıda olan kur, bu sabah ilk işlemlerde 6.07 civarında bulunuyordu. Euro/TL ise 6.9950 civarında güne başladı.

Dünya'nın aktardığına göre, yukarı yönlü seyrini sürdüren dolar/TL, yüzde 2'yi aşan yükselişle 6.21 seviyesinin üzerine çıktı. Euro/TL ise 7.15'i geçti.