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12:38 04 Ekim 2018
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    Yeni doğan bebek

    'Yeni doğanlara gram altın yerine bebek bezi takılabilir'

    © Fotoğraf : DHA
    Ekonomi
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    Yurdagül Şimşek
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    CHP Ankara Milletvekili ve Parti Meclisi (PM) üyesi Gamze Taşcıer, bebek bezi fiyatlarında yaşanan artışa tepki gösterdi. Taşçıer, "Ekonomik boy büyük bir bebek bezinin maliyeti gram altının fiyatı ile yarışır duruma geldi" dedi.

    Gamze Taşçıer, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) düzenlediği basın toplantısında bebek bezi maliyetinin bir yılda yüzde 100 arttığını kaydetti. 50 günlük kızı Nehir'in masraflarını örnek gösteren Taşçıer, yeni doğan bebekleri ziyarete gidenlerin yanlarında gram altın yerine bebek bezi götürebileceğini ifade etti.

    Maaşların yüzde 100 zamlanmadığını ancak günlük yaşamı idame ettirecek temel tüketim malzemelerinin hemen hemen hepsinin fiyatının arttığını vurgulayan Taşçıer, şöyle devam etti:

    Bebek
    © REUTERS /
    Bebeğin aylık mama ve bez masrafı 700 lira oldu
    - Örneğin bunlardan bir tanesi çocuk bakımı. Çoçuk bakımının maliyeti de yüzde yüz zamlandı. Ben de ikinci çocuğunu yakın zamanda doğum yapmış bir anne olarak bu zammı yaşayarak hissediyorum. 4-5 çocuğu olan asgari ücretli bir aile ne yapacak. Üç kez zamlanan doğal gaz borcunu mu ödesin, elektrik faturasını mı ödesin, kirasını mı ödesin çocuğuna üst baş mı alsın yoksa çocukları okula gönderip okulun temizlik ihtiyaçlarını mı karşılasın? 

    — Hani kriz miriz yok hepsi psikolojik dedikleri olmayan kriz var ya, anne babaları nasıl etkiliyor bir örnek ile anlatayım. Örneğin bebek bezi, bebek bezinin maliyeti bir yılda yüzde yüz arttı. Hesap basit. Yeni doğan bir bebek gündeme ortalama 10 kez bez değiştiriyor. İçerisinde 168 tane olan büyük boy ekonomik bir bezin paket fiyatı 190 lira. Anlayacağınız bir ayda bir bebeğin sadece bez maliyeti 380 lira. Hani sayın Bakan'ın her fırsatta değdiği gibi, bakın burası çok önemli, işte ekonomik boy büyük bir bebek bezinin maliyeti gram altının fiyatı ile yarışır duruma geldi. Yakın zamanda bebek görmeye gideceklere de bir tavsiyemiz var; bebek görmeye giderken artık gram altın yerine bebek bezi de takabilirler. Kurdelemizi de takıp altın yerine çocuklarımıza artık bebek bezi hediye edebiliriz.

    'BEBEK MAMALARI YÜZDE 100, PİŞİK KREMLERİ YÜZDE 70 ZAMLANDI'

    Maliyetlerin sadece bebek beziyle bitmediğini kaydeden CHP'li Gamze Taşçıer, bebek mamalarının da yüzde 100, pişik kremlerinin yüzde 70 zamlandığını söyledi.

    Taşçıer, devamında şunları kaydetti:

    — Sayamayacağım onlarca maliyet getiren harcamalar var. Tabi sarayda yaşayanlar, ismini dahi bilmediğimiz içeceklerle beslenenler elbette yurttaşın ekonomisini bilemez. Asgari ücretlinin sorununu anlayamaz. Sarayda yaşayan bebek bezine gelen yüzde yüzlük artışın ne demek olduğunu anlayamaz.

    CHP'li Taşçıer ve 50 günlük bebeği
    © Fotoğraf : CHP
    CHP'li Taşçıer ve 50 günlük bebeği

    Türkiye'nin yakın zamanda çocuğuna pantolon alamadığı için intihar eden bir baba ile sarsıldığını kaydeden CHP'li Taşıçıer, "Biz artık böyle haberler görmek istemiyoruz. İnsanları çocukları ile sınamasınlar" diye konuştu.

    Gazetecilerin soruları üzerine çocuk bakımına ilişkin hesaplamaları kızı Nehir’den dolayı bizzat yaşayarak yaptığını kaydeden Taşçıer, "Hatta bizimki
    bebek bezini günden 10’dan fazla tüketiyor ama ortalama alalım dedik" ifadesini kullandı.

    Etiketler:
    bebek bezi, Mama, masraf, bebek, dolar, TL, CHP, Gamze Taşçıer, Türkiye, Ankara
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