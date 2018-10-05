Maduro: Kripto para birimi Petro'nun satışı 5 Kasım'da başlıyor

© REUTERS / Carlos Garcia Rawlins Venezüella'da 5 sıfır atılan yeni para birimi 'Egemen Bolivar' yürürlükte

Maduro, 1 Ekim'de yaptığı açıklamada Petro satışının 5 Kasım'da başlayacağını belirterek, devletin resmi kripto para biriminin 6 uluslararası borsada listelendiğini belirtti.

Maduro aynı zamanda Petro'nun yaygın kripto para birimleri ve resmi para karşılığında satın alınabileceğini söyledi.

Maduro, "Bitcoin'iniz, Ethereum'unuz veya dolarınız varsa Petro alabilirsiniz ve 5 Kasım'dan itibaren Petro satışı, 'Egemen bolivar' karşılığında da Venezüella halkına sunulacak" dedi.

Maduro ayrıca, Petro için bir kripto para birimi cüzdanı geliştirildiğini fakat şu an yalnızca Android kullanıcıları için kullanıma sunulduğunu açıkladı.

Venezüella yönetiminin resmi internet sitesinde yayınlanan Petro resmi raporuna göre ise, daha önce petrol destekli olduğu belirtilen Petro'nun ayrıca alüminyum, elmas, altın ve demir gibi çeşitli doğal kaynaklar tarafından da desteklendiği belirtildi.

Maduro aynı zamanda ülkede petrolün de Petro üzerinden satılacağını duyurdu.1 petro bir varil Venezüella petrolü yani 60 dolara denk geliyor.