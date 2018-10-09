Erdoğan: Türk ekonomisi ve bankacılık sistemini kimse çökertemeyecek, şoklara dayanıklıdır

Türkiye-Macaristan İş Forumu'nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türk ekonomisinin temelleri sağlamdır. Türk ekonomisini ve bankacılık sistemini bir defa kimse çökertemeyecektir, zira şoklara dayanıklıdır" dedi. Erdoğan, bundan sonra katma değeri yüksek ürünlere daha fazla yoğunlaşılacağını açıkladı.

Macaristan'a resmi ziyaret gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-Macaristan İş Forumu'na katıldı. Erdoğan, "Eylülde açıkladığımız Yeni Ekonomik Programımızla artık bundan sonra katma değeri yüksek ürünlere daha fazla yoğunlaşacağız" diye konuştu.

© AFP 2018 / Yasin Akgül Albayrak: Ekonomide dengelenme süreci başladı

Macaristan'la özellikle savunma sanayine yönelik bazı adımlar atmayı planladıklarını belirten Erdoğan, şunları söyledi:

"Ticaret savaşları gibi söylemlerin ticaretimizi esir almaya çalıştığı bir ortamda Macaristan'la ekonomik işbirliğimiz çok büyük önem arz ediyor. AB ile Gümrük Birliği güncellemesi çalışmalarına hala başlanamaması ve Türk iş adamlarının, halkının vizeye tabi olması, potansiyelimizin tam olarak kullanılmasının önündeki en büyük engellerdendir."

'SAYIN PUTİN'LE İMZALADIĞIMIZ MUTABAKAT MUHTIRASI, 3.5 MİLYON SURİYELİNİN EMNİYETİNİ GARANTİ ALTINA ALDI'

"Mülteci meselesinin çözümünde uluslararası toplum sorumluluklarını yerine getirmemiştir" diyen Erdoğan, "Türkiye'nin Suriye ve Irak'ta kendi güvenliğini sağlamak ve Suriyelilerin huzurunu garanti etmek için attığı adımlar belli çevrelere rahatsızlık vermiştir. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatlarıyla Türkiye, Suriye'nin geleceğine dair ayrılıkçı tehdide çok ağır bir darbe vurmuştur" ifadelerini kullandı.

© REUTERS / Fabrizio Bensch Erdoğan: Sayın Putin'in ve şahsımın kararlılığı işimizi kolaylaştırdı

Erdoğan, "Geçen ay Soçi Zirvesi'nde Sayın Putin ile imzaladığımız mutabakat muhtırası, İdlib'de yaşayan 3.5 milyon Suriyelinin emniyetini garanti altına almıştır" diye konuştu.

Erdoğan, "BM hesaplamalarına göre kendi bütçemizden 33 milyar dolar harcadık. Hiçbir uluslarlarası kuruluştan doğru düzgün yardım almadık. (AB) 2016'da bizlere milli bütçemize değil uluslararası kuruluşlarımıza 6 milyar avro vereceklerdi verilen 1 milyar 700 bin avro. Akdeniz'de Ege'de bu mülteciler botları delinerek ölüme mahkum edilmiştir. Mülteci meselesinin çözümünde uluslararası toplum sorumluluklarını yerine getirmemiştir. Yüz binlerce insanın hayatını kurtaracak, milyonlarcasının da Suriye'de kalmasını sağlayacak 'güvenli bölgeler' teklifimiz başta müttefiklerimiz tarafından bilinçli bir şekilde sabote edilmiştir" dedi.

'EKONOMİMİZİN DENGELENME YÖNÜNDE İŞARETLER VERDİĞİNİ MEMNUNİYETLE GÖRÜYORUZ'

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

© AA / Murat Çetinmühürdar Erdoğan: Bizde kriz mriz yok

- Son birkaç aydır Türkiye ekonomisine yönelik spekülatif ve manipülatif saldırılar yaşandığını biliyorsunuz. Bu saldırıların hedefi, ülkemize başta terörle mücadele olmak üzere bekasını ilgilendiren hususlarda milli menfaatleriyle çelişen kararları kabul ettirme gayretleridir.

— Türk ekonomisinin temelleri sağlamdır. Türk ekonomisini ve bankacılık sistemini bir defa kimse çökertemeyecektir, zira şoklara dayanıklıdır.

— Eylülde açıkladığımız Yeni Ekonomik Programımızla artık bundan sonra katma değeri yüksek ürünlere daha fazla yoğunlaşacağız.

— Alınan önlemlerle ekonomimizin dengelenme yönünde işaretler verdiğini memnuniyetle görüyoruz.

'BU SENE BEKLENTİMİZ 40 MİLYON TURİST'

- Bu sene beklentimiz 40 milyon turist rakamını yakalamak. Macar turistler son yıllarda ülkemize büyük ilgi göstermeye başladılar. Eylülde açıkladığımız Yeni Ekonomik Programımızla artık bundan sonra katma değeri yüksek ürünlere daha fazla yoğunlaşacağız. Ticaret savaşları gibi söylemlerin ticaretimizi esir almaya çalıştığı bir ortamda Macaristan'la ekonomik işbirliğimiz çok büyük önem arz ediyor. AB ile Gümrük Birliği güncellemesi çalışmalarına hala başlanamaması ve Türk iş adamlarının, halkının vizeye tabi olması, potansiyelimizin tam olarak kullanılmasının önündeki en büyük engellerdendir.

— Macaristan'la özellikle savunma sanayine yönelik bazı adımları atmayı planlıyoruz. Yaptığımız görüşmelerde bu konuların üzerinde de durduk. Zengin tarihi ve doğası ile özellikle kültür turizm ve sağlık turizmi açısından da Macaristan-Türkiye arasında yatırımcılarımıza ciddi görevler düşüyor. Şu Budapeşte tarih kokan çok çok farklı bir destinasyon. Ortadan geçen Tuna Nehri ile ayrı bir zenginliğe sahip. 2 saatlik mesafede paket turizmin patlayacağı bir alandır burası diye düşünüyorum.