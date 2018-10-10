'Enflasyonla Mücadele Programı’na Koç’tan destek

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıkladığı 'Enflasyon ile mücadele planı' kapsamında şirketlerden istediği yüzde 10 oranında indirim çağrısına Koç Grubu da katıldı.

© AA / Hüdaverdi Yaman Albayrak, enflasyonla mücadele programını açıkladı: Yüzde 10 indirim kampanyası başlatıyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın enflasyonla mücadele kapsamında yaptığı yüzde 10’luk indirim çağrısına Koç şirkerler grubu da katıldı. İnternet sitesinden açıklamada bulunan Koç A.Ş, “Koç Topluluğu olarak 90 yılı aşkın süredir Ülkemizin ekonomik ve toplumsal kalkınmasına katkı sağlayacak şekilde yatırım yapmaya devam ediyoruz. Son 5 yılda yapmış olduğumuz 35 Milyar TL'lik yatırım da bunun somut bir göstergesidir” dedi.

'UYGUN SEKTÖRLER, BELİRLİ ÜRÜNLER'

Şirket enflasyonla mücadele programını, “Uygun sektörlerde ve belirli ürünlerde yapacağımız indirimlerle destekliyoruz” diyerek Bakan Albayrak’ın açıkladığı programa katkıda bulunacaklarını bildirdi.

Koç A.Ş.'den yapılan açıklama şöyle:

— Basın ve Kamuoyuna: Koç Topluluğu olarak 90 yılı aşkın süredir Ülkemizin ekonomik ve toplumsal kalkınmasına katkı sağlayacak şekilde yatırım yapmaya devam ediyoruz. Son 5 yılda yapmış olduğumuz 35 Milyar TL'lik yatırım da bunun somut bir göstergesidir.

— Son dönemde memleketimizin karşı karşıya olduğu sıkıntılı günlerin üstesinden hep birlikte gelebileceğimize inanıyoruz. Hiç şüphesiz uzun vadeli sürdürülebilir büyümeyi sağlama yolunda en öncelikli unsur ekonomide güven ortamının oluşmasıdır. Doğru politikalarla sanayimizi güçlendiren, Ar-Ge, üretim, istihdam ve ihracat kabiliyetlerimizi artıran ve yatırımları teşvik eden bir yaklaşım ülkemizin sahip olduğu potansiyeli daha da ileri taşıyacaktır.

— Bu bağlamda, Hazine ve Maliye Bakanlığımız tarafından başlatılan “Enflasyonla Topyekûn Mücadele Programı”nı uygun sektörlerde ve belirli ürünlerde yapacağımız indirimlerle destekliyoruz. Saygılarımızla. Koç Holding A.Ş.