Dolar ve euro'da düşüş

İstanbul serbest piyasada dolar 6.04 liradan, euro 6.99 liradan güne başladı. Sterlin ise 7.9723 liradan işlem görüyor.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 6.0380 lira, euro'nun satış fiyatı ise 6.9580 lira olmuştu.
Dün yüzde 1'in üzerinde değer kaybeden dolar/TL yeni güne düşüşle başladı.
İstanbul serbest piyasada dolar 6.04 liradan, euro 6.99 liradan güne başladı. Sterlin ise 7.9723 liradan işlem görüyor.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 6.0380 lira, euro'nun satış fiyatı ise 6.9580 lira olmuştu.
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