Soylu'dan valilere talimat: Stokçulara ve fahiş fiyat uygulayanlara yaptırım geliyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, valiliklere gönderdiği genelgeyle, kur kaynaklı gelişmeleri fırsat bilerek fahiş fiyat uygulayanlara karşı tedbir alınmasını istedi.
İçişleri Bakanlığı, son günlerde kurda yaşanan dalgalanmadan yararlanarak stokçuluk yapan ve fiyatlarını fahiş şekilde artıran işletmelere karşı harekete geçti. Bakanlık, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 9. maddesine göre fahiş fiyat uygulayanlar için valiliklere 'genel emir' çıkarma konusunda talimat verdi. Bu emirlere uymayanlar hakkında Kabahatler Kanununa göre gerekli adli ve idari işlemlerin uygulanmasını istedi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu imzalı 81 il valiliğine gönderilen genelge ile son dönemde kur kaynaklı gelişmeleri fırsat bilerek fahiş fiyat uygulayanlara karşı gerekli tedbirlerin alınması istendi. Genelgede, son günlerde bazı esnaf, firma ve işletmelerin, vatandaşların ihtiyaçlarına yönelik piyasa koşullarında sunulan mal ve hizmetlere fahiş fiyat uyguladığı, bazı ürünleri ise stoklarında bekleterek fiyat artışına neden olduğu, bunun da vatandaşların esenliğini ve refahını tehdit edici bir durum oluşturduğu belirtildi.
VALİLERE, 'GENEL EMİR' ÇIKARMA TALİMATI
Söz konusu genelgede, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 9. maddesinde yer alan 'Kanun, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ve diğer mevzuatın verdiği yetkiyi kullanmak ve bunların yüklediği ödevleri yerine getirmek için valiler genel emirler çıkarabilir ve bunları ilan ederler' hükmü hatırlatılarak, valiliklere 'genel emir' çıkarma konusunda talimat verildi.
STOKÇULUK YAPILMAYACAK
— Ürünlerin piyasaya arzları geciktirilmeyecek ve stokçuluk yapılmayacak.
— Satılan malın üretim yeri, ayırıcı özelliği, tüm vergiler dahil satış fiyatı, birim satış fiyatı, satış fiyatı ve birim fiyatının uygulanmaya başladığı tarih, yerli mallar için Ticaret Bakanlığı'nca tespit ve ilan edilen şekil, logo veya işaret şartlarına uyulacak.
— Ürünlerde kullanılan etiketlerin tarife ve fiyat listelerinin üzerindeki rakam ve harflerin okunabilir, düzgün, eksiksiz, gerçeğe uygun, yeterli büyüklükte ve başka rakam, kelime ve işaretlerle karışıklığa sebebiyet vermeyecek şekilde kullanılacak.
— Tarife ve fiyat listelerinin hangi mala ait olduğunun tüketiciler tarafından kolaylıkla görülebilmesi ve okunabilmesine dikkat edilecek.
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