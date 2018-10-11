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10:26 11 Ekim 2018
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    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

    Soylu'dan valilere talimat: Stokçulara ve fahiş fiyat uygulayanlara yaptırım geliyor

    © AA /
    Ekonomi
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    İçişleri Bakanlığı, valilere stokçuluk yapanlar ve fahiş fiyat uygulayanlarla ilgili talimat verdi. Buna göre, stokçuluk yapan ve fahiş fiyat uygulayanlara ilgili kanun maddesince adli ve idari işlemler uygulanacak.

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, valiliklere gönderdiği genelgeyle, kur kaynaklı gelişmeleri fırsat bilerek fahiş fiyat uygulayanlara karşı tedbir alınmasını istedi.

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    Genelgede, stokçuluk yapan ve fiyatlarını fahiş şekilde artıran işletmelere karşı harekete geçilmesi istenerek fahiş fiyat uygulayanlar için valiliklere "genel emir" çıkarma konusunda talimat verildi. Bu emirlere uymayanlar hakkında Kabahatler Kanunu'na göre gerekli adli ve idari işlemlerin uygulanması istendi.

    İçişleri Bakanlığı, son günlerde kurda yaşanan dalgalanmadan yararlanarak stokçuluk yapan ve fiyatlarını fahiş şekilde artıran işletmelere karşı harekete geçti. Bakanlık, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 9. maddesine göre fahiş fiyat uygulayanlar için valiliklere 'genel emir' çıkarma konusunda talimat verdi. Bu emirlere uymayanlar hakkında Kabahatler Kanununa göre gerekli adli ve idari işlemlerin uygulanmasını istedi.

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu imzalı 81 il valiliğine gönderilen genelge ile son dönemde kur kaynaklı gelişmeleri fırsat bilerek fahiş fiyat uygulayanlara karşı gerekli tedbirlerin alınması istendi. Genelgede, son günlerde bazı esnaf, firma ve işletmelerin, vatandaşların ihtiyaçlarına yönelik piyasa koşullarında sunulan mal ve hizmetlere fahiş fiyat uyguladığı, bazı ürünleri ise stoklarında bekleterek fiyat artışına neden olduğu, bunun da vatandaşların esenliğini ve refahını tehdit edici bir durum oluşturduğu belirtildi.

    VALİLERE, 'GENEL EMİR' ÇIKARMA TALİMATI

    Söz konusu genelgede, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 9. maddesinde yer alan 'Kanun, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ve diğer mevzuatın verdiği yetkiyi kullanmak ve bunların yüklediği ödevleri yerine getirmek için valiler genel emirler çıkarabilir ve bunları ilan ederler' hükmü hatırlatılarak, valiliklere 'genel emir' çıkarma konusunda talimat verildi.

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    Ayrıca genelgede, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 6. maddesinde; bir malın sunumu ve satışından kaçınma ile bir hizmetin sunumundan kaçınma hallerinin denetimi, uygulanması ve izlenmesine ilişkin görevlerde belediyelerin yetkili kılındığı ifade edilerek, yetkili idarelerin, doğrudan veya Bakanlığın talebi üzerine, 6585 sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun ilgili maddesi uyarınca denetim ve önlemleri almakla görevli olduğu belirtildi. Bu hükümlere dayanılarak kamu düzeni ve güvenliğinin korunması, vatandaş mağduriyetlerinin önlenmesi ve haksız rekabetin önüne geçilmesi amacıyla valiliklerden fahiş fiyat uygulamalarıyla ilgili tedbirlerin alınması istendi.

    STOKÇULUK YAPILMAYACAK

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    - İl sınırları içerisinde faaliyet gösteren esnaf, firma ve her türlü işletme tarafından sunulan mal ve hizmetlerin fiyatları yükseltilmeyecek.

    — Ürünlerin piyasaya arzları geciktirilmeyecek ve stokçuluk yapılmayacak.

    — Satılan malın üretim yeri, ayırıcı özelliği, tüm vergiler dahil satış fiyatı, birim satış fiyatı, satış fiyatı ve birim fiyatının uygulanmaya başladığı tarih, yerli mallar için Ticaret Bakanlığı'nca tespit ve ilan edilen şekil, logo veya işaret şartlarına uyulacak.

    — Ürünlerde kullanılan etiketlerin tarife ve fiyat listelerinin üzerindeki rakam ve harflerin okunabilir, düzgün, eksiksiz, gerçeğe uygun, yeterli büyüklükte ve başka rakam, kelime ve işaretlerle karışıklığa sebebiyet vermeyecek şekilde kullanılacak.

    — Tarife ve fiyat listelerinin hangi mala ait olduğunun tüketiciler tarafından kolaylıkla görülebilmesi ve okunabilmesine dikkat edilecek.

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    Etiketler:
    Genelge, Stokçuluk, ekonomi, İçişleri Bakanlığı, Süleyman Soylu, Türkiye
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