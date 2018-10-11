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12:09 11 Ekim 2018
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    Antalya - Türk Hava Yolları (THY)

    Yeni Havalimanı'nda THY’nin ilk uçuş fiyatları belli oldu

    © REUTERS / Murad Sezer
    Ekonomi
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    Türk Hava Yolları, İstanbul Yeni Havalimanı'ndan (İYH) kampanyalı ücretlerle Ankara, Antalya, İzmir'e 59 TL'ye; Kuzey Kıbrıs'a 179 TL'ye, Bakü'ye 99 dolara uçacak.

    3. havalimanı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde 29 Ekim'de açılacak, 30 Ekim'de ise tören sonrası düzenlemeler, temizlik ve ilk uçuş için hazırlıklar yapılacak. 31 Ekim'de THY ilk uçuşlarını Ankara ve Kuzey Kıbrıs Ercan Havalimanı'na gerçekleştirecek.

    3. Havalimanı
    © AA / Emrah Yorulmaz
    3. havalimanı bilet fiyatlarında rekor artış
    Habertürk'ten Güntay Şimşek'in haberine göre, THY 30-31 Aralık'a kadar olan 2 aylık dönemdeki ticari test amaçlı düzenli uçuşlarına 1 Kasım'da başlayacak. Yeni düzenlemeye göre THY, 1 Kasım'dan başlamak üzere günde 5 kalkış, 5'te iniş olacak şekilde uçuş planı yaptı.

    Her gün İstanbul Yeni Havalimanı'ndan 5 noktaya, yurtiçinde Ankara, Antalya, İzmir ve yurtdışında ise Bakü ile Ercan'a gidiş-dönüş uçuşlar yapılacak. 2 aylık dönemdeki kampanyalı ücretler de şöyle:

    Ankara, Antalya ve İzmir tek yön 59 TL, Ercan'a tek yön 179 TL, Bakü'ye gidiş-dönüş 99 dolar.

    İLK UÇUŞ ANKARA'YA

    Yeni havalimanında gerçekleştirilecek uçuş takvimi de belli oldu. Buna göre 31 Ekim'de ilk uçuş Ankara'ya 11.30'de yapılacak. Ankara Esenboğa'dan İYH'ye dönüş uçuşu da 13.30'da gerçekleşecek. Aynı gün ikinci uçuş Kuzey Kıbrıs'a 17.30'da yapılacak.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - 3. Havalimanı
    © AA / Emrah Yorulmaz
    '3. Havalimanı’nın açılış tarihi değişti'
    2 aylık düzenli uçuşlar ise şöyle gerçekleşecek: Her gün İYH'den Ankara 11.10 gidiş, 13.30 dönüş. Antalya'dan İYH'ye 11.00'de geliş, 13.40'ta dönüş. İYH'den İzmir'e ilk uçuş 1 Kasım'da15.55'te yapılacak dönüşü ertesi gün 08.35 olacak. Sonraki günler bu saatlerde uçuşlar yapılacak.

    31 Ekim'de başlayacak İYH-Ercan uçuşları da 17.30 gidiş, ertesi gün 05.35 dönüş şeklinde olacak. 1 Kasım'da başlayacak İYH-Bakü seferleri de 15.55 gidiş, ertesi gün 08.35 Bakü'den dönüş şeklinde gerçekleştirilecek.

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    Etiketler:
    uçak bileti, 3. Havalimanı, THY, Ankara, Ercan Havaalanı, Kuzey Kıbrıs, ABD, Türkiye
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