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    Ödenekte 'aslan payı' Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın

    © AA /
    Ekonomi
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    Bütçe ödenek teklif tavanı en yüksek kamu idaresi 388.9 milyar lirayla Hazine ve Maliye Bakanlığı olurken, Milli Eğitim Bakanlığı 113.8 milyar lirayla ikinci, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 103.1 milyar lirayla üçüncü sırada yer aldı.

    Orta Vadeli Mali Plan'da (2019-2021) genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile özel bütçeli idarelerin 2019 yılı bütçe ödenek teklif tavanlarına da yer verildi.

    Recep Tayyip Erdoğan
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    Buna göre, çeşitli kamu kuruluşlarının bütçe açıklarının finansmanına dönük transfer ödeneği de buradan karşılandığı için Hazine ve Maliye Bakanlığı'na 388 milyar 945 milyon 962 bin lira ödenek ayrıldı. Milli Eğitim Bakanlığı 113 milyar 813 milyon 13 bin lirayla ikinci sırada yer alırken, bu kurumu 103 milyar 91 milyon 801 bin lira ödenek tavanıyla Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı izledi.

    Sağlık Bakanlığı'na 48 milyar 335 milyon 381 bin lira, Milli Savunma Bakanlığı'na 46 milyar 462 milyon 303 bin lira, Emniyet Genel Müdürlüğü'ne 33 milyar 676 milyon 247 bin lira ödenek tahsis edildi.

    Tarım ve Orman Bakanlığı'nın ödeneği 23 milyar 712 milyon 275 bin lira, Jandarma Genel Komutanlığı ödeneği 19 milyar 604 milyon 133 lira, Adalet Bakanlığı ödeneği ise 17 milyar 78 milyon 73 bin lira oldu.

    ÖZEL BÜTÇELİ İDARELER

    Orta Vadeli Mali Plan'da, özel bütçeli idarelerin 2019 yılı bütçesi ödenek teklif tavanları da yer aldı.

    Diyanet İşleri Başkanlığı
    © AA /
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    Buna göre, Karayolları Genel Müdürlüğü'ne 16.7 milyar lira, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'ne 9.2 milyar lira, Orman Genel Müdürlüğü'ne 3.3 milyar lira, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumuna 3,1 milyar lira, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığına 2,2 milyar lira bütçe ödeneği ayrıldı.

    Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri için 2019 yılı bütçesi ödenek teklif tavanları (lira) şöyle oldu:

    Cumhurbaşkanlığı 2.818.899.000
    Türkiye Büyük Millet Meclisi 1.748.982.000
    Anayasa Mahkemesi 69.959.000
    Yargıtay 595.593.000
    Danıştay 182.320.000
    Sayıştay 367.378.000
    Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı 2.157.761.000
    Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği 32.341.000
    Diyanet İşleri Başkanlığı 10.445.979.000
    Devlet Arşivleri Başkanlığı 91.211.000
    Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı 120.527.000
    Strateji ve Bütçe Başkanlığı 238.022.000
    İletişim Başkanlığı 344.531.000
    Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı 1.406.671.000
    Adalet Bakanlığı 17.078.073.000
    Milli Savunma Bakanlığı 46.462.303.000
    İçişleri Bakanlığı 8.572.166.000
    Jandarma Genel Komutanlığı 19.604.133.000
    Emniyet Genel Müdürlüğü 33.676.247.000
    Sahil Güvenlik Komutanlığı 869.313.000
    Göç İdaresi Genel Müdürlüğü 2.307.541.000
    Dışişleri Bakanlığı 4.635.760.000
    Hazine ve Maliye Bakanlığı 388.945.962.000
    Gelir İdaresi Başkanlığı 3.770.394.000
    Milli Eğitim Bakanlığı 113.813.013.000
    Sağlık Bakanlığı 48.335.381.000
    Devlet Personel Başkanlığı 36.020.000
    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 2.044.280.000
    Kültür ve Turizm Bakanlığı 4.168.578.000
    Hakimler ve Savcılar Kurulu 76.849.000
    Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 103.091.801.000
    Avrupa Birliği Başkanlığı 560.728.000
    Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 2.544.238.000
    Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2.573.286.000
    Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 1.113.861.000
    Ticaret Bakanlığı 5.689.948.000
    Gençlik ve Spor Bakanlığı 16.474.681.000
    Tarım ve Orman Bakanlığı 23.712.275.000
    Türkiye İstatistik Kurumu 408.907.000
    Meteoroloji Genel Müdürlüğü 416.750.000
    Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 13.601.406.000
    Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri Toplamı 885.204.068.000

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    Etiketler:
    ödenek, bütçe, Emniyet Genel Müdürlüğü, Sağlık Bakanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türkiye
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