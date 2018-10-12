Kayıt
13:37 12 Ekim 2018
Canlı Yayın
    Arama
    Ahmet Öksüz

    İTHİB'den işsizlik parasıyla işsizliğe çözüm önerisi

    © AA / İsmail Hakkı Demir
    Ekonomi
    URL'yi kısaltın
    0 0 0

    İTHİB Başkanı Ahmet Öksüz, 'Tersine Göç' projesine ilişkin, "Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde işsizlik parası alıp evde oturan birçok genç var. İşsizlik parası 600-700 lira, işsizlik parası değil asgari ücret alsınlar ve çalışsınlar. Devlet işsizlik parasını vermeye devam etsin, işveren de üstünü tamamlasın" önerisinde bulundu.

    İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Öksüz, sektöre ilişkin yaptığı değerlendirmede, tekstil ve hammaddeleri sektörünün ihracattaki lider sektörlerden biri konumunda bulunduğunu belirterek, tekstil, hazır giyim, deri mamulleri ve halı olmak üzere hepsi birlikte düşünüldüğünde 30 milyar dolar bir ihracatın söz konusu olduğunu ve ülkeye 15 milyar dolar net döviz girdisi sağlandığını söyledi.

    İthalat-İhracat-Ticaret
    AA
    İTHİB: Türkiye, Rusya'ya ihracat konusunda taraf olmalı
    İthalat ve ihracat kıyaslandığında yıllık bazda ithalatın 2 katı ihracatın bulunduğunu ifade eden Öksüz, sözlerini şöyle sürdürdü:

    "Türkiye için en önemli şey dış ticaret açığını azaltmak hatta sıfırlamak olmalı. Önümüzdeki yıllarda politikaları buna göre şekillendirmeliyiz. Tekstil ihracatı olarak bakarsak tekstil ve ham madde sektöründe ihracattaki artışımız devam ediyor. Yıllık bazda 11 milyar dolar ihracat yapıyoruz, eylülde ihracatta yüzde 7.2'lik bir artışımız var. Bazı sektörlerde çok hızlı büyüyoruz. Teknik tekstillerde yüzde 15 gibi, Avrupa Birliği'ne yüzde 22 gibi bir artışımız var. Teknik tekstillerde de hedefimiz ihracatı arttırmaktı. Kilogram bazında Türkiye'nin ortalama birim fiyatı 1.3 dolar. Bizim tekstil ve ham maddeler olarak kilogram bazında birim fiyatımız 4.6 dolar. Hammadde ortalamamız bile Türkiye ortalamasının 3.5 katı ortalama birim fiyatına sahip. Hazır giyim ile beraber düşündüğümüzde Türkiye ortalamasının 6.5 katı. Tekstil ve hazır giyim olarak 8.4 dolar ortalama ihracat birim fiyatımız var. Bu da şunu gösteriyor katma değeri yüksek ürün üretiyoruz ve ihracat yapıyoruz."

    'BİZİM ANA PAZARIMIZ AVRUPA'

    Öksüz, tekstil ve ham maddeleri olarak konfeksiyonun ham maddesini ürettiklerini anımsatarak, "Dolaylı ihracatı da katarsak 20 milyar dolar ihracat potansiyelimiz var. Eylül ayında en fazla ihracat gerçekleştirdiğimiz ülkeler içerisinde Almanya ilk sırada. Daha sonra İngiltere, İtalya ve ABD geliyor. Bizim ana pazarımız Avrupa'dır. ABD'ye ihracatta her türlü zorluk içerisinde bile yüzde 2 artışımız var" diye konuştu.

    Ticaret, ihracat, ithalat, ekonomi
    © AA /
    Ege'den 79 yıllık ihracat rekoru
    Cari açığın kapanmasına her yıl 15 milyar dolar katkısı sunan bir sektöre sahip olduklarını aktaran Öksüz, Türkiye için dış ticaret açığını azaltmanın önemli olduğunu, bunun için de ihracatı artırmanın önemli olduğunu söyledi.

    Öksüz, Yeni Ekonomi Programı'nda da üretime, ihracata dayalı büyüme hedeflerinin söz konusu olduğunu ifade ederek, "Sektörün bazı sıkıntıları var. Kıdem tazminatı fonunu devreye sokmamız gerekiyor. Yeni serbest ticaret anlaşmaları o programda yer alıyor ama oraya çok dikkat etmek gerekiyor. Bizim serbest ticaret anlaşmalarını ekonomisi daha gelişmiş ülkelerle ve kişi başına milli geliri yüksek ülkelerle yapmamız gerekiyor. Az gelişmiş ülkelerle yapılacak olan serbest ticaret anlaşmaları tüm sektörleri olumsuz etkiler. Bizim sektörümüz de bundan en çok etkilenen sektörler arasında olur. Neyin bize iyi geleceğini iyi araştırmamız gerekiyor" değerlendirmesinde bulundu.

    'TEKSTİL VE HAM MADDE İHRACATININ YÜZDE 60'I İSTANBUL'DAN'

    Öksüz, tekstil ve ham madde ihracatının yüzde 60'ının İstanbul'dan yapıldığını vurgulayarak, "Üretim burada yapılmasa bile ihracat buradan gerçekleşiyor. İstanbul'u daha fazla çekim merkezi yapmalıyız. İstanbul'daki fuarları ve ticari heyetleri artırmalıyız" dedi.

    TL - para - Türk lirası - BES
    © AA /
    Halkbank, Vakıfbank ve Eximbank'a 11 milyar TL aktarıldı: Kaynak, İşsizlik Fonu
    2019 yılı içerisinde kumaş fuarı gerçekleştirmeyi ve ticari heyet organizasyonu da yapmayı düşündüklerini anlatan Öksüz, müşteri odaklı ziyaretleri gerçekleştireceklerini, bu şekilde daha hızlı sonuç alınacağına inandıklarını dile getirdi.

    Öksüz, 'Tersine Göç' projesi için Çalışma Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı ile görüşmeler yapacaklarını ve bu projeyi Ticaret Bakanlığına da sunacaklarını anlatarak, şunları söyledi:

    "Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde işsizlik parası alıp evde oturan birçok genç var. İşsizlik parası 600-700 lira, işsizlik parası değil asgari ücret alsınlar ve çalışsınlar. Devlet işsizlik parasını vermeye devam etsin, işveren de üstünü tamamlasın. Türkiye'nin ve sektörün buna ihtiyacı var. Bu bölgelere konfeksiyon kurdurabiliriz. Bizim amacımız bu gençleri çalışmaya yönlendirmek. Bununla ilgili bu ay içerisinde bakanlıklarla görüşmeleri yapacağız. Bu proje aynı zamanda ülkede olan iç göçü de azaltacak. Projemizin kadın istihdamının da önünü açacağını düşünüyoruz."

    Etiketler:
    işsizlik, ithalat, ihracat, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB), Ahmet Öksüz, Avrupa Birliği, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    Adıyaman'ın Kahta ilçesinde Paleolitik döneme ait kaya resimleri tespit edildi
    Adıyaman'da Paleolitik döneme ait kaya resimleri ortaya çıktı
    Karikatür
    'Kimyasal silah yapımında kullanılan maddeler IŞİD'in eline geçti'
    İnfografik
    Rus ve Amerikan hava savunma sistemleri
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet