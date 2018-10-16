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06:58 16 Ekim 2018
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    tüketici, alışveriş, market

    Yüzde 10 indirim kampanyası 406 ürünü kapsıyor: Pirinç, çay, ayran, rakı, bira...

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    Ekonomi
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    TOBB, üyelerine, enflasyonla mücadele kapsamında indirim yapılacak ürünlerin listesini gönderdi. Gıdadan mazota, bebek bezinden elektriğe 400’ü aşkın kalemin bulunduğu liste, hükümetin öngördüğü 50 ürünü sekize katladı.

    Milliyet'ten Mithat Yurdakul'un haberine göre, enflasyonla mücadele amacıyla hükümet tarafından başlatılan yüzde 10 indirim kampanyası kapsamında indirim yapılacak ürünler belli oldu.

    Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) oda ve borsalara gönderdiği yazıya göre pirinç, helva, çorap, ilaç, otobüs bileti, ameliyat ücreti, okul çantası, bilgisayar, mazot, koli gönderme ücreti, bebek bezi, margarin, okul defteri, bulaşık makinesi, dana eti, konut kirası, otomobil, havlu, ütü, su, elektrik, doğalgaz ücreti gibi kalemlerde yüzde 10 indirim yapılacak.

    Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, zincir marketlerin 50 ürünle Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı'na katılacağını açıklamıştı. TOBB'un üyelerine gönderdiği listede ise bundan 8 kat fazla, 400'ü aşkın ürün ve hizmet yer aldı.

    TOBB'dan oda ve borsalara gönderilen yazıda, "81 il, 160 ilçede yer alan 365 oda borsamız ile üretim gerçekleştiren ve çeşitli ürünlerin ticaretini yapan oda borsa üyelerimizin indirim kampanyasına katkıda bulunması önemli" denildi. Bu kapsamda, tüketici fiyat endeksinde yer alan ürün ve hizmetlere yönelik asgari 3 ay süreyle en az yüzde 10 indirim yapılmasının teşvik edilmesi istenen yazıda, indirim yapan üyelerin tespit edilmesi istendi.

    BİR HAFTA SÜRE VERDİ

    Kampanyaya katılan tüm şirketler form doldurarak TOBB'a iletecek. Formda şirket bilgilerinin yanı sıra indirim yapılan ürün ve hizmet sayısına yer verilecek. Form bir hafta içinde TOBB'a ulaştırılmış olacak ve bundan sonra süreç başlayacak.

    Listede yer alan 406 ürün şöyle belirlendi:

    Gıda ve Alkolsüz İçecekler

    1 Pirinç

    2 Buğday unu

    3 Bebek maması (toz karışım)

    4 Bulgur

    5 Ekmek

    6 Bisküvi

    7 Kraker

    8 Gofret

    9 Pasta

    10 Kek

    11 Baklava

    12 Ekmek hamuru (yufka)

    13 Makarna

    14 Şehriye

    15 Tahıl gevreği

    16 Dana eti

    17 Kuzu eti

    18 Tavuk eti

    19 Sakatat

    20 Sucuk

    21 Sosis

    22 Salam

    23 Balık

    24 Süt

    25 Yoğurt

    26 Beyaz peynir

    27 Kaşar peyniri

    28 Tulum peyniri

    29 Krem peynir

    30 Yumurta

    31 Tereyağı (kahvaltılık)

    32 Margarin

    33 Zeytinyağı

    34 Ayçiçek yağı

    35 Mısırözü yağı

    36 Portakal

    37 Üzüm

    38 Armut

    39 Ayva

    40 Çilek

    41 Elma

    42 Erik

    43 Karpuz

    44 Kavun

    45 Kayısı

    46 Kiraz

    47 Kivi

    48 Limon

    49 Mandalina

    50 Muz

    51 Nar

    52 Şeftali

    53 Badem içi

    54 Ceviz içi

    55 Fındık içi

    56 Antep fıstığı

    57 Yer fıstığı

    58 Leblebi

    59 Ay çekirdeği

    60 Kabak çekirdeği

    61 Kuru üzüm

    62 Kuru kayısı

    63 Çarliston biber

    64 Dolmalık biber

    65 Sivri biber

    66 Domates

    67 Taze fasulye

    68 Havuç

    69 Ispanak

    70 Kabak

    71 Karnabahar

    72 Kuru soğan

    73 Beyaz lahana

    74 Kırmızı lahana

    75 Mantar

    76 Marul

    77 Maydanoz

    78 Patlıcan

    79 Pırasa

    80 Salatalık

    81 Sarımsak

    82 Kırmızı turp

    83 Yeşil soğan

    84 Patates

    85 Kuru fasulye

    86 Nohut

    87 Mercimek

    88 Diğer bakliyat (kuru barbunya)

    89 Konserveler

    90 Salça

    91 Zeytin

    92 Cipsler

    93 Toz şeker

    94 Kesme şeker

    95 Reçel

    96 Bal

    97 Pekmez

    98 Tahin helvası

    99 Çikolata tablet

    100 Çikolata krem

    101 Lokum

    102 Sakız

    103 Kağıtlı şeker

    104 Dondurma

    105 Baharat

    106 Tuz

    107 Kabartma maddeleri

    108 Sirke

    109 Ketçap

    110 Mayonez

    111 Tahin

    112 Hazır çorbalar

    113 Hazır pakette toz tatlılar (puding)

    114 Kahve

    115 Hazır kahve

    116 Çay

    117 Poşet bitki ve meyve çayı

    118 Kakao

    119 Kakaolu içecekler toz

    120 Su

    121 Maden suyu ve sodası

    122 Gazoz meyveli

    123 Kola

    124 Soğuk çay

    125 Ayran

    126 Meyve Suyu

     

    Alkollü İçecekler ve Tütün

    127 Rakı

    128 Viski

    129 Şarap

    130 Bira

    131 Sigaralar

    Giyim ve Ayakkabı

    132 Pamuklu kumaş

    133 Karışım kumaşlar

    134 Kaban yünlü (erkek için)

    135 erkek mont

    136 Takım elbise (erkek için)

    137 Ceket (erkek için)

    138 Pantolon (erkek için)

    139 Kazak (erkek için)

    140 Gömlek (erkek için)

    141 Sweatshirt (erkek için)

    142 Tişört (erkek için)

    143 Eşofman (erkek için)

    144 Pijama (erkek için)

    145 iç Çamaşırı (erkek için)

    146 Çorap (erkek için)

    147 Pardösü (kadın için)

    148 Kaban (kadın için)

    149 kadın Elbise (Tek Parça)

    150 Ceket (kadın için)

    151 Etek

    152 Pantolon (kadın için)

    153 Hırka (kadın için)

    154 Kazak (kadın için)

    155 Gömlek (kadın için)

    156 Tişört (kadın için)

    157 Eşofman (kadın için)

    158 Pijama (kadın için)

    159 İç Çamaşırı (kadın için)

    160 Çorap (kadın için)

    161 Kaban anorak tipi (çocuk için)

    162 Pantolon (Çocuk için)

    163 Kazak (Çocuk için)

    164 Gömlek (Çocuk için)

    165 Sweatshirt (çocuk için)

    166 Tişört (çocuk için)

    167 Eşofman (çocuk için)

    168 Pijama (çocuk için)

    169 iç çamaşırı (çocuk için)

    170 Çorap (çocuk için)

    171 Bebek tulumu

    172 Bebek pijaması

    173 Bebek iç çamaşırı

    174 Örgü yünü

    175 Kravat

    176 Kemer

    177 Eşarp

    178 Giysi tamir ücretleri

    179 Kuru temizleme ücreti

    180 Ayakkabı (erkek için)

    Ayakkabı ve konut kiraları

    181 Bot (erkek için)

    182 Spor ayakkabısı (erkek için)

    183 Ayakkabı (kadın için)

    184 Bot (kadın için)

    185 Spor ayakkabısı (kadın için)

    186 Terlik (kadın için)

    187 Ayakkabı (çocuk için)

    188 Bot (çocuk için)

    189 Spor ayakkabısı (çocuk için)

    190 Ayakkabı tamiri (erkek)

    191 Ayakkabı tamiri (kadın) Konut

    192 Kiracı tarafından ödenen gerçek kira

    193 Badana ve boya malzemeleri

    194 Yer ve duvar döşemesi (fayans)

    195 Pencere (PVC)

    196 Sıhhi teçhizat malzemeleri (musluk)

    Su faturaları

    197 Su faturası

    198 Elektrik ücreti

    199 Doğalgaz

    200 Doğalgaz abonman ücreti

    201 Tüp gaz

    202 Kömür ücreti

    203 Odun ücreti ev eşyası

    204 Tek masa

    205 Tek sandalye

    206 Yatak odası takımı

    207 Yatak (tek kişilik)

    208 Yatak (çift kişilik)

    209 Yatak bazası

    210 Genç odası takımı

    211 Oturma odası takımı

    212 Yemek odası takımı

    213 Kanepe

    214 Sehpa

    215 Halı

    216 Perde

    217 Stor perde

    218 Tül

    219 Yatak örtüsü

    220 Yorgan

    221 Battaniye

    222 Pike takımı

    223 Nevresim takımı

    224 Yastık

    225 Havlu

    Beyaz eşya

    226 Normal buzdolabı

    227 No-frost buzdolabı

    228 Derin dondurucu

    229 Çamaşır makinesi

    230 Bulaşık makinesi

    231 Fınn

    232 Set üstü ocak

    233 Fırınlı ocaklar

    234 Klima

    235 Soba

    236 Şofben

    237 Kombi

    238 Aspiratör

    239 Elektrikli süpürge

    240 Elektrikli kesici vb. aletler (blender)

    241 Elektrikli küçük ev aletleri (tost makinası)

    242 Sıcak içecek makinaları

    243 Ütü

    244 Ev aletlerinin tamiri (malzeme ve işçilik)

    245 Cam ev eşyası

    246 Porselen ev eşyası

    247 Çelik çatal, kaşık, bıçak vb.

    248 Çelik mutfak eşyaları

    249 Teflon mutfak eşyaları

    250 Plastik ev-mutfak eşyaları

    251 Diğer elektriksiz ev aletleri

    252 Pil

    253 Ampul

    254 Kapı aksesuarlar (anahtar, kilit)

    255 Soba aksesuar ve malzemeleri

    256 Çamaşır için temizlik ve bakım ürünleri

    257 Bulaşık için temizlik ve bakım ürünleri

    258 Hijyenik zeminler için temizlik ve bakım ürünleri

    259 Her türlü ev temizlik aletleri

    260 Bulaşık bezleri

    261 Saklama ve muhafaza malzemeleri

    262 Kağıt sofra malzemeleri

    263 Gündelikçi ücreti

    264 Halı ve kilim temizleme sağlık

    Sağlık malzemeleri

    265 İlaçlar

    266 Diğer sağlık ürünleri

    267 Numaralı gözlük cam ve çerçevesi

    268 Kontakt lens

    269 Sağlık ile ilgili araç gereçler (tansiyon aleti)

    270 Uzman doktor muayene ücreti

    271 Diş çekme ücreti

    272 Diş dolgu ücreti

    273 Röntgen ücreti

    274 Ultrason ücreti

    275 Emar ücreti

    276 Labaratuvar tahlil ücretleri

    277 Hastane yatak ücreti

    278 Ameliyat ücreti

    279 Doğum ücreti (normal doğum)

    280 Doğum ücreti (sezaryen) ulaştırma

    Araçlar

    281 Otomobil (dizel)

    282 Otomobil (benzinli)

    283 Motorsiklet

    284 Bisiklet

    285 Araç yedek parça ve ekipmanları

    286 Araba ile ilgili, temizlik ve bakım ürünleri

    Yakıt

    287 Benzin

    288 LPG dolum ücreti

    289 Mazot

    290 Motor yağlan

    291 Araçların tamirine ve bakımına ödenen ücretler (malzeme ve işçilik)

    292 Araçların tamirine ve bakımına ödenen ücretler (işçilik)

    293 Araba kiralama ücreti

    294 Otopark ücreti

    295 Otoban geçiş ücreti

    296 Köprü geçiş ücreti

    297 Sürücü eğitim kurs ücreti

    298 Tren ücreti banliyö

    299 Metro ücreti

    300 Tramvay ücreti

    301 Tren ücreti (xehirler arası)

    302 Belediye otobüs ücreti

    303 Dolmuş ücreti

    304 Servis ücreti

    305 Taksi ücreti

    306 Şehirlerarası otobüs ücreti

    307 Uçak bileti ücreti

    308 Vapur ücreti şehir hatları

    309 Kargo gönderme ücreti

    310 Nakliye ücreti (şehir içi) haberleşme

    311 Koli gönderme ücreti

    Cep telefonları

    312 Telefon ekipmanları (cep telefonu)

    313 Telefon yedek parçaları (SİM kart, batarya)

    314 Telefon onarımı

    315 Telefon görüşme ücreti

    316 Cep telefonu görüşme ücreti

    317 Telefon aboneliğine ilişkin hizmetler

    318 İnternet ücreti

    Televizyon, oyuncak

    319 Televizyon

    320 Fotoğraf makinesi

    321 Bilgisayar

    322 Bilgisayar ekipmanları

    323 Tablet (bilgisayar)

    324 Görsel işitsel veri işleme araçları tamiri (malzeme ve işçilik)

    325 Görsel, işitsel veri işleme araçları (işçilik ücreti)

    326 Müzik aletleri (Flüt)

    327 Oyuncak

    328 Oyun konsülü

    329 Sporla ilgili aletler (futbol topu)

    330 Veteriner ücreti

    331 Spor müsabakalarına giriş ücreti

    332 Sportif faaliyetler İçin yapılan ödemeler

    333 Resim çektirme ücreti

    334 Kablo özel yayın hizmetleri

    335 Sinema

    336 Tiyatro

    337 Diğer kültürel faaliyetler (internet kafe)

    338 Şans oyunları

    Kitaplar

    339 Çocuk kitapları

    340 Test kitabı

    341 Diğer kitaplar (edebi kitaplar)

    342 Gazeteler

    343 Magazinler ve dergiler

    344 Okul defteri

    345 Kalem

    346 Resim boyaları

    347 Yazım ve çizim kağıtları

    348 Diğer kırtasiye malzemeleri

    349 Yurt içi hafta sonu turları

    350 Yurt içi bir hafta ve daha fazla süreli turlar

    351 Yurt dışı bir hafta ve daha fazla süreli turlar

    352 Hacca gidiş ücreti

    353 Umreye gidiş ücreti eğitim

    354 Anaokul ücreti

    355 Özel ilköğretim ücreti

    356 Özel lise ücreti

    357 Özel üniversite ücreti

    358 Üniversite katkı payı

    359 Düzeyi belirlenemeyen eğitim programları

    Lokanta, otel ve yurtlar

    360 Çorbalar

    361 Hazır yemekler (pilav, kuru fasulye)

    362 Kebaplar

    363 Pideler

    364 Çiğ köfte

    365 Ekmek arası yiyecekler (döner)

    366 Burgerler

    367 Pizza

    368 Pastane ürünleri

    369 Hamur tatlıları

    370 Sıcak içecekler

    371 Kola

    372 Ayran

    373 Alkollü içkiler

    374 Otel ücreti

    375 Yurt ücreti

    Tüm kişisel tüketim malzemeleri

    376 Erkek berberi

    377 kadın berberi

    378 Kişisel bakım hizmetleri (kadın için)

    379 Elektrikli saç bakım aletleri

    380 Traş malzemeleri

    381 Ağız ve diş bakımı ürünleri

    382 Tuvalet ve güzellik sabunu

    383 Sabun

    384 Parfümler

    385 Deodorantlar

    386 Misafir kolonyası

    387 Cilt ve vücut ürünleri

    388 Makyaj malzemeleri

    389 Saç bakım ürünleri

    390 Tuvalet kağıdı

    391 Mendil

    392 Bebek bezi

    393 Hijyenik kadın bağı

    Mücevher ve okul malzemeleri

    394 Mücevher (altın)

    395 Seyahat malzemeleri

    396 Okul çantası

    397 Şemsiye

    398 Bebek arabası ve oto koltuğu

    399 Kreş ve gündüz bakım evleri

    400 Yangın, hırsızlık ve diğer afetler için sigorta

    401 Sağlık sigortası

    402 Kasko ve zorunlu trafik sigortası

    403 Banka ile para havale ücreti

    404 Resmi evraklarla ilgili hizmetler

    405 Ulaşım araçları ile ilgili hizmetler

    406 Avukatlık ücreti

     

    Etiketler:
    kıyafet, gıda, alkol, indirim, yerli, TOBB, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
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    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
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