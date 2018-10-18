Albayrak: Ekonomide yaşanan dalgalanma durdu

'2018 BRICA İstanbul Zirvesi'nde konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Türkiye'nin uluslararası risk priminde önemli bir düşüş gördük" dedi. Türkiye'nin yeni bir ekonomik başarı hikayesi yazmaya başladığını söyleyen Albayrak, "Türkiye ekonomisinde yaşanan tüm dalgalanma durdu ve sağlam adımlarla yoluna devam etmeye başladı" diye konuştu.

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) ile Çin Sanayi Ekonomileri Federasyonu (CFIE) işbirliğinde düzenlenen Kuşak ve Yol Sanayi ve Ticaret Birliği (BRICA) Zirvesi, İstanbul'da başladı. İki gün sürecek zirveye, Türkiye ve Çin'in yanı sıra farklı kıtalardan iş dünyası, akademi ve sivil toplumun önde gelen temsilcileri katılıyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, zirvede yaptığı konuşmada "Kuşak ve yol gelişimi bize ulaşım alt yapısını adım adım iyileştirme imkânı veriyor. Türkiye'de kuşak ve yol girişimini destekledik. Önümüzdeki dönemde Türkiye olarak temelleri daha da güçlendireceğiz, sağlamlaştıracağız" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Çin’in Kuşak ve Yol girişiminin iş dünyası ayağı BRICA Zirvesi’nde

https://t.co/R2VY7ZQ1LH — Elif Sudagezer (@elifsudagezer) October 18, 2018

'KÜRESEL EKONOMİ YAVAŞ YAVAŞ TOPARLANMAYA BAŞLADI'

​Albayrak'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

© REUTERS / Murad Sezer Albayrak: Yeni bir hikaye yazacağız

- Türkiye olarak biz kuşak ve yol girişimini en başından beri güçlü bir şekilde destekledik. 2008 küresel finansal krizinden bu yana tam 10 yıl geçti. 2010'dan bu yana küresel ekonomi yavaş yavaş toparlanmaya başladı. Bu yıl ciddi ölçüde hız kazanan korumacılık ve önemli bir bölümü komşularımızda çevremizde cereyan eden jeopolitik riskler görmekteyiz. Bütün bu gelişmeler küresel ekonomik görünümü olumsuz yönde etkiledi.

— Gelişmiş ülkeleri bugün tehdit etmeye başlayan süreçlerin temelinde bir kaç tane mevzu var. Ticaret savaşları konusu… Adil serbest ve çok taraflı kurallara dayalı ticaret sistemi tüm dünya ülkelerini çıkarına olduğun ifade ediyoruz. Rekabetçiliğin ancak inovasyon ve verimlilikle geleceğini savunduk. Türkiye olarak bu söylemimizi savunmaya devam edeceğiz.

— Hazinenin iç borçlanma faizleri yüzde olarak baktığımızda 230 baz puanın üzerinde bir gerileme ortaya koydu. Amerikan doları cinsinden getiriler ciddi pozitif ayrışma gösterdi. Özetle Türkiye ekonomisinde yaşanan tüm dalgalanma durdu ve sağlam adımlarla yoluna devam etmeye başladı.

'TÜRKİYE, BREZİLYA İLE BERABER EN İYİ PERFORMANSI GÖSTEREN ÜLKE OLDU'

- Bankacılık sektörünün güçlü sermaye yapısını muhafaza edeceğiz. Yeni ekonomi programımızı ülkemizin güçlü yönleri üzerine inşa ettik. Uluslararası piyasadaki Türkiye'nin risk priminde önemli bir düşüş, iyileştirme gördük.

— Türkiye, Brezilya ile beraber son dönemde dünyada en iyi performansı gösteren ülke oldu.

— Birileri Türkiye için karamsar fotoğraf, hatta felaket senaryoları üretse de adım adım rasyonel politikalarla süreci güçlü ve iyi bir şekilde yöneterek geride bıraktık.

— Türk tahvillerine gelen talep Türkiye'nin ekonomi yönetimimizin attığı adımların doğru politikaların başarısıdır. Doğru yoldayız durmayacağız kesinlikle gevşemeyeceğiz. Türkiye yeni bir ekonomik başarı hikayesi yazmaya başlamıştır.