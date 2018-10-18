Albayrak: Ekonomide yaşanan dalgalanma durdu

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) ile Çin Sanayi Ekonomileri Federasyonu (CFIE) işbirliğinde düzenlenen Kuşak ve Yol Sanayi ve Ticaret Birliği (BRICA) Zirvesi, İstanbul'da başladı. İki gün sürecek zirveye, Türkiye ve Çin'in yanı sıra farklı kıtalardan iş dünyası, akademi ve sivil toplumun önde gelen temsilcileri katılıyor.
Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, zirvede yaptığı konuşmada "Kuşak ve yol gelişimi bize ulaşım alt yapısını adım adım iyileştirme imkânı veriyor. Türkiye'de kuşak ve yol girişimini destekledik. Önümüzdeki dönemde Türkiye olarak temelleri daha da güçlendireceğiz, sağlamlaştıracağız" dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Çin’in Kuşak ve Yol girişiminin iş dünyası ayağı BRICA Zirvesi’nde— Elif Sudagezer (@elifsudagezer) October 18, 2018
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'KÜRESEL EKONOMİ YAVAŞ YAVAŞ TOPARLANMAYA BAŞLADI'
Albayrak'ın açıklamalarından satır başları şöyle:
— Gelişmiş ülkeleri bugün tehdit etmeye başlayan süreçlerin temelinde bir kaç tane mevzu var. Ticaret savaşları konusu… Adil serbest ve çok taraflı kurallara dayalı ticaret sistemi tüm dünya ülkelerini çıkarına olduğun ifade ediyoruz. Rekabetçiliğin ancak inovasyon ve verimlilikle geleceğini savunduk. Türkiye olarak bu söylemimizi savunmaya devam edeceğiz.
— Hazinenin iç borçlanma faizleri yüzde olarak baktığımızda 230 baz puanın üzerinde bir gerileme ortaya koydu. Amerikan doları cinsinden getiriler ciddi pozitif ayrışma gösterdi. Özetle Türkiye ekonomisinde yaşanan tüm dalgalanma durdu ve sağlam adımlarla yoluna devam etmeye başladı.
'TÜRKİYE, BREZİLYA İLE BERABER EN İYİ PERFORMANSI GÖSTEREN ÜLKE OLDU'
— Türkiye, Brezilya ile beraber son dönemde dünyada en iyi performansı gösteren ülke oldu.
— Birileri Türkiye için karamsar fotoğraf, hatta felaket senaryoları üretse de adım adım rasyonel politikalarla süreci güçlü ve iyi bir şekilde yöneterek geride bıraktık.
— Türk tahvillerine gelen talep Türkiye'nin ekonomi yönetimimizin attığı adımların doğru politikaların başarısıdır. Doğru yoldayız durmayacağız kesinlikle gevşemeyeceğiz. Türkiye yeni bir ekonomik başarı hikayesi yazmaya başlamıştır.
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