Moody's: Rus bankacılık sisteminin görünümü pozitif

Moody's'ten yapılan açıklamaya göre kuruluş, Rus bankacılık sisteminin görünümünü durağandan pozitife çevirdi.

İş yapma koşullarındaki iyileşmenin varlıkların kalitesine ve kredi kuruluşlarının sermayesinin yeterliliğine olumlu yönde etki etmesinin beklendiğini kaydeden Moody's, Rus bankacılık sisteminin görünümünün pozitife çevrilmesinin nedeni olarak varlık kalitesindeki iyileşmeyi gösterdi.

'HÜKÜMET BANKALARI DESTEKLEME ARZUSUNA VE POTANSİYELİNE SAHİP'

Kuruluş, kısa süre önce yapılan kamulaştırmanın ardından devletin sektördeki hakimiyetinin artması sonucunda hükümetin bankalara desteğinin arttığına dikkat çekerek, "Bu, hükümetin ve Merkez Bankası'nın köklü ve sistemi teşkil eden bankaları destekleme arzusuna ve potansiyeline sahip olduğunu gösteriyor" ifadesine yer verdi.

'RUS EKONOMİSİ ORTALAMA YÜZDE 1.7 BÜYÜYECEK'

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Moody's, Rus ekonomisine ilişkin büyüme tahminlerini de açıkladı.

Rusya'da GSYİH'nin 2018 ve 2019 yıllarında ortalama yüzde 1.7 büyüyeceğini öngören kredi derecelendirme kuruluşu, artan petrol fiyatlarının güçlendirdiği Rus rublesinin ekonomik büyümeye katkı yapacağının altını çizdi.

'SORUNLU KREDİLERİN PAYI AZALACAK'

Rapor hakkındaki görüşlerini paylaşan Moody's Başkan Yardımcısı Olga Ulyanova, 2017 sonunda yüzde 11 seviyesinde olan Rusya'daki sorunlu kredilerin toplam krediler içerisindeki payının 12-18 aylık süreçte yüzde 9.6'ya gerilemesini beklediklerini vurguladı.