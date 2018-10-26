Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası icralık oldu: Başkanın koltuğuna el kondu

Sözcü'den Erdoğan Süzer'in haberine göre, 285 bin 337 liralık alacağının ödenmediği gerekçesiyle Yozgat TSO'ya dava açıp icra kararı aldıran Park Grup isimli bir şirket, Yozgat TSO Başkanı Sinan Çelik'in masa ve sandalyesi ile banka hesaplarına haciz koydurdu.
Yozgat TSO'yu icraya sürükleyen gelişme, Çalışma Bakanlığı'nın İŞKUR aracılığıyla yürüttüğü iş gücü eğitim programları nedeniyle yaşandı. İşsizlik Sigortası Fonu kaynaklarının da kullanıldığı proje kapsamında Park Grup Uluslararası Eğitim Danışmanlık Sanayi Ticaret Ltd. Şirketi, 2013 yılında sanayi odası ile eğitim hizmetlerini geliştirmek için sözleşme imzaladı.
Firma, Yozgat 1'inci Asliye Hukuk Mahkemesi'ne dava açtı. Dava sonunda mahkeme firmayı haklı buldu, Yozgat TSO'nun firmaya 150 bin 958 lira ana borç ile 11 Haziran 2013 tarihinden itibaren işleyecek faizini ödemesine karar verdi. Ayrıca mahkeme ve avukat masraflarını da Odaya yükledi. Firma, alacaklarını yine tahsil edemeyince Yozgat 2.İcra Müdürlüğü'nden aldığı kararla geçtiğimiz ağustos ayında Yozgat TSO'nun mal varlığına haciz uygulaması başlattı.
MERKEZ BANKASI HİSSELERİ DE VAR
'YETİMİN HAKKINI YEDİREMEM'
Konuya ilişkin soruları yanıtlayan Yozgat TSO Başkanı Sinan Çelik, yargı sürecinin devam ettiğini belirtti. Çelik, "Binlerce insanın oyunu alarak geldik. Sorumluluk taşıyoruz, nasıl tutup da hak edilmemiş bir bedeli vereyim. Yetimin hakkını yediremem. Odanın parası var, 16 milyon liralık yatırım yapıyoruz. Para hak edilmiş olsa, verirdik. Parayı o firmaya versek, sonra da davayı kazansak, paramızı alamayız. Çünkü o firmanın ödeme gücü yok. Mahkemenin kararını bekleyeceğiz" dedi.
Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası icralık oldu: Başkanın koltuğuna da el konduhttps://t.co/giRpb3OYeO pic.twitter.com/GZ448KQjPm— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) October 26, 2018
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