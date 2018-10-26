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    Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası icralık oldu: Başkanın koltuğuna el kondu

    © AA /
    Ekonomi
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    Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası icralık oldu. 285 bin liralık borcunu ödemeyen odanın banka hesaplarına haciz kondu. Haciz işlemi kapsamında başkanın koltuğuna da el konuldu.

    Sözcü'den Erdoğan Süzer'in haberine göre, 285 bin 337 liralık alacağının ödenmediği gerekçesiyle Yozgat TSO'ya dava açıp icra kararı aldıran Park Grup isimli bir şirket, Yozgat TSO Başkanı Sinan Çelik'in masa ve sandalyesi ile banka hesaplarına haciz koydurdu.

    Yozgat TSO'yu icraya sürükleyen gelişme, Çalışma Bakanlığı'nın İŞKUR aracılığıyla yürüttüğü iş gücü eğitim programları nedeniyle yaşandı. İşsizlik Sigortası Fonu kaynaklarının da kullanıldığı proje kapsamında Park Grup Uluslararası Eğitim Danışmanlık Sanayi Ticaret Ltd. Şirketi, 2013 yılında sanayi odası ile eğitim hizmetlerini geliştirmek için sözleşme imzaladı.

    Konkordato
    © Fotoğraf : Twitter
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    Proje devam ederken, şirketle oda yönetimi arasında anlaşmazlık çıktı. Dönemin Yozgat TSO Başkanı olan Metin Özışık firmanın talep ettiği alacağı, hak etmediği gerekçesiyle ödemedi. Özışık, mahkemede yaptığı savunmada da, firmanın proje için 180 bin lira harcaması gerekirken sadece 10 bin lira harcadığını, üstelik projedeki işleri de oda personelinin yaptığını belirtip, alacağın oluşmadığını anlattı.

    Firma, Yozgat 1'inci Asliye Hukuk Mahkemesi'ne dava açtı. Dava sonunda mahkeme firmayı haklı buldu, Yozgat TSO'nun firmaya 150 bin 958 lira ana borç ile 11 Haziran 2013 tarihinden itibaren işleyecek faizini ödemesine karar verdi. Ayrıca mahkeme ve avukat masraflarını da Odaya yükledi. Firma, alacaklarını yine tahsil edemeyince Yozgat 2.İcra Müdürlüğü'nden aldığı kararla geçtiğimiz ağustos ayında Yozgat TSO'nun mal varlığına haciz uygulaması başlattı.

    MERKEZ BANKASI HİSSELERİ DE VAR

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    © Fotoğraf : Vakıfbank
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    Toplam 285 bin 337 liranın tahsil edilmesi amacıyla yürütülen icra kapsamında başkanlık makamındaki masa, sandalye, bilgisayar ve televizyonlar ve bilgisayar mausu da dahil Yozgat TSO binasındaki bir çok mal haczedildi. Çilingir aracılığıyla açılan kasalardaki Merkez Bankası (MB) hisseleri de dahil, haczedilen tüm menkul mallar yediemin sıfatıyla Yozgat TSO yöneticilerinden Alparslan Akyüz'e teslim edildi. Mahkemenin verdiği kararı iptal ettirmek için bir üst mahkemeye dava açan Yozgat TSO ise yargı sürecinin tamamlanmasını bekleme kararı aldı.

    'YETİMİN HAKKINI YEDİREMEM'

    Konuya ilişkin soruları yanıtlayan Yozgat TSO Başkanı Sinan Çelik, yargı sürecinin devam ettiğini belirtti. Çelik, "Binlerce insanın oyunu alarak geldik. Sorumluluk taşıyoruz, nasıl tutup da hak edilmemiş bir bedeli vereyim. Yetimin hakkını yediremem. Odanın parası var, 16 milyon liralık yatırım yapıyoruz. Para hak edilmiş olsa, verirdik. Parayı o firmaya versek, sonra da davayı kazansak, paramızı alamayız. Çünkü o firmanın ödeme gücü yok. Mahkemenin kararını bekleyeceğiz" dedi.

    Etiketler:
    icra, başkan, hisse, koltuk, Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası, Merkez Bankası, Sinan Çelik, Türkiye
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