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19:05 26 Ekim 2018
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    İstanbul Yeni Havalimanı

    UBER, İstanbul Yeni Havalimanı'nda çalışmak istiyor

    © AA / Muhammed Enes Yıldırım
    Ekonomi
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    Türkiye'de UBER uygulamasının 4 milyona yakın kullanıcı tarafından indirildiğini söyleyen UBER Türkiye Genel Müdürü Neyran Bahadırlı, "UBER'i İstanbul Yeni Havalimanı yolcularıyla da buluşturmayı arzu ediyoruz" dedi.

    DHA'nın sorularını yanıtlayan UBER Türkiye Genel Müdürü Bahadırlı, "Türkiye'de UBER uygulaması şu ana kadar 4 milyona yakın kullanıcı tarafından indirildi. Haziran 2014'ten beri Türkiye'de kullanılmaya başlanan UBER, şu anda İstanbul'da 2 bini taksi olmak üzere 8 binden fazla aktif sürücü iş ortağı ile hizmet ediyor" diye konuştu.

    Taksi
    © AA /
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    Bahadırlı, "Yeni havalimanı için bir planınız var mı?" sorusuna şu yanıtı verdi:

    "UBER, mobil uygulama aracılığıyla yolculuk yapmak isteyen kişiler ile ulaşım hizmeti veren sürücü iş ortaklarını bir araya getiren, şehir ulaşımını değiştiren bir teknoloji şirketi olarak yeni projeler ve inovatif çözümler geliştirmeye devam ediyor. Bu yoldaki adımlarından biri olarak, Türkiye'de tüm mevcut UberXL sürücü ortaklarıyla birlikte e-Fatura sistemine geçiş yaptık. Böylece artık yolcular UberXL seyahatleri için, yolculuğu gerçekleştiren taşımacılık şirketi tarafından düzenlenen e-faturaya UBER profillerine giriş yaparak kolayca erişebiliyor. Aynı zamanda, iş ortakları da sağlanan hizmet bedeline ilişkin e-faturayı UBER'den alabiliyor. Taksi yolculuklarının fişini, yolcular her zamanki gibi yolculuk sonunda taksi sürücüsünden alabilirler. Ülkemizin şehirlerine ve ekonomisine katma değer sağlayacak yeni işbirliklerine her zaman açığız. UBER'in konforlu, akıllı ve güvenilir yolculuk anlamında sağladığı avantajları İstanbul Yeni Havalimanı yolcularıyla da buluşturmayı arzu ediyoruz."

    'UBER TÜRK VERGİ KANUNLARINA UYGUN OLARAK HAREKET ETMİŞTİR'

    "UBER Türk vergi kanunlarına uygun olarak hareket etmiştir" diyen Bahadırlı, "Yerel vergi otoritelerine uyumu geliştirmek ve Sürücü İş Ortaklarının idari yükümlülüklerini yerine getirmelerini kolaylaştırmak amacıyla UBER e-fatura sistemine geçiş yapmış ve KDV'yi doğrudan Türk vergi kurumlarına ödemeye başlamıştır. UBER'in Türkiye'de faaliyet gösteren yerel bir kuruluşu bulunmaktadır ve mevzuat uyarınca Gelir İdaresi tarafından toplanması istenen tüm vergilerini ödemekte, Türk Vergi Kanunları'nda yer alan tüm yükümlülüklerini yerine getirmektedir. Sürücü İş Ortakları açısından ise ilgili taşımacılık şirketleri Türk Vergi Kanunları kapsamında münhasıran kendi vergi yükümlülüklerinden sorumludur" diye konuştu.

    Uber, taksi
    © REUTERS / Osman Orsal
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    7 Kasım'da görülecek erişimin engellenmesi davası ile ilgili de konuşan Bahadırlı, "Dava ile ilgili süreci biz de yakından takip ediyoruz. Bu paralelde, Türkiye'deki şehirlerin ulaşım seçeneklerini geliştirmek amacıyla tüm ilgili yerel paydaşlarla işbirliği için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Uzun vadeli sadık bir iş ortağı olarak Türkiye'ye sonuna kadar bağlıyız" ifadesini kullandı.

    İstanbul Otomobilciler Esnaf Odası ile Birleşik Taksiciler Derneği'nin UBER'e erişimin engellemesi ve haksız rekabetin tespiti için açtıkları davada, birleşen dosyalar ve taraflar arasındaki hukuki ilişkinin niteliği dikkate alınarak davanın bundan sonra tek hakimle değil, üç kişilik heyet ile birlikte davaya görülmesine karar verilmişti. Mahkeme ayrıca UBER'e tedbir konulmasına yönelik bilirkişi raporunun da hazırlanması için de bilirkişilere iki haftalık süre vermişti. Dava, 7 Kasım'da görülecek.

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    Etiketler:
    vergi, taksi, Uber, İstanbul Yeni Havalimanı, Türkiye
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