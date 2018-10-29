Avrupa, Türk Akımı için sıraya girdi

UKRAYNA KRİZİ VE KIRIM REFERANDUMU SONRASI GÜNEY AKIM ENGELLENMİŞTİ
Ukrayna krizi ve Kırım'ın Rusya'ya bağlanma kararı nedeniyle 2014 yılında Güney Akım projesini durduran Avrupa, yaptığı hatanın farkına ancak 4 yılda varabildi. Karadeniz'in dibinden geçerek Bulgaristan'a, oradan da İtalya üzerinden Avusturya ve Balkan yarımadasına uzanması planlanan Güney Akım'ı siyasi gerekçelerle durduran Avrupa, Türkiye ve Rusya'nın 2016 yılında imzaladığı Türk Akımı'nda aynı hataya düşmeyecek gibi görünüyor.
İTALYA, SIRBİSTAN, BULGARİSTAN VE MACARİSTAN TÜRK AKIMI'NA BAĞLANMAK İSTİYOR
Zira İtalya, Sırbistan, Bulgaristan ve Macaristan gibi ülkeler Türk Akımı'ndan gaz almak istediklerini halihazırda Rus tarafına açıkça ifade etti.
ABD VE UKRAYNA, RUSYA-AVRUPA YAKINLAŞMASINA KARŞI
Bunların en önemlisi ABD. Zira tüm çabalara ve siyasi baskıya rağmen ABD'den Almanya'ya sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) tedarik etme şansı giderek azalıyor. Ayrıca Alman Dışişleri, ABD'den LNG ihracatının Gazprom'la yapılan alışverişten çok daha yüksek fiyata gerçekleştiğini vurgulamıştı.
Rusya-Avrupa yakınlaşmasına bir diğer karşı çıkan ülke Ukrayna. Kiev yönetimi, Türk Akımı ve Kuzey Akım 2'nin inşası halinde transit ülke statüsünü ve yıllık 3 milyar dolarlık geliri kaybetme çekincesini taşıyor.
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