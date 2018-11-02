Dolar güne 5.50'nin altında başladı

Dolar/TL kuru bu sabah 5.50'nin altını test ederken, piyasada küresel risk iştahının seyri ve ABD verileri izlenecek.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın vergi indirimlerini açıklamasıyla 5.40'lardan 5.60'lara yükselen, dün de yukarı ve aşağı yönlü sert dalgalanan kur bu sabah 5.4950'ye kadar geriledikten sonra 5.4906/5.5050 seviyesinde bulunuyor. Euro/TL de 6.30'dan işlem görüyor.

Dün akşam saatlerinde ABD Başkan Donald Trump ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in görüştüğü haberi, ticaret geriliminin azalacağı beklentisine neden olmuş, bu da gelişen piyasalara yönelik risk iştahını artırmıştı.

Dolar, Türk Lirası karşısında 5.55'ten 5.50'lere gerilemişti.