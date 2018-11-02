TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Bu dönem eldekini muhafaza etme dönemi

Kapanan her işletmenin, üretimi durduran her fabrikanın milli servet kaybı olduğunu söyleyen Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Bu dönem eldekini muhafaza etme dönemi. Tüccar ve sanayicimizin ticaret, üretim ve istihdam kapasitesini korumamız lazım" dedi.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) tarafından düzenlenen 'ATSO Geleneksel Ödül Töreni'nde konuşan Hisarcıklıoğlu, KDV ve ÖTV indiriminin geçmişte piyasayı canlandırma noktasında hep faydalı olduğunu belirterek, "İnşallah bunun faydasını da hep birlikte göreceğiz" dedi.

© AA / Halil Sağırkaya Albayrak, 6 başlıkta KDV ve ÖTV indirimlerini açıkladı

Türkiye'nin zor bir dönemden geçtiğini dile getiren Hisarcıklıoğlu, ekonomide çeşitli sıkıntılar yaşandığını, böyle dönemlerde en çok moral gerektiğini ifade etti.

Birlik olarak üyelerin sorunlarının çözülmesi için çalışma yaptıklarını belirten Hisarcıklıoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan KDV ve ÖTV indirimini de değerlendirdi.

Hisarcıklıoğlu, "Bakanımız açıkladı, vergilerin indirilmesi de ortaya çıktı. Konut, beyaz eşya, mobilya sektörü ve araç satışlarında KDV ve ÖTV indirimleri geldi. Üyelerimizin taleplerini dile getirme noktasında, borsa başkanlarımıza ve bunu çözümleyen hükümetimize, Cumhurbaşkanımıza, Bakanımıza çok teşekkür ediyorum. KDV ve ÖTV indiriminin geçmişte piyasayı canlandırma noktasında hep beraber faydasını görmüştük. İnşallah bunun faydasını da hep birlikte göreceğiz" diye konuştu.

'FAİZLERLE, KURLARLA MÜCADELE HALİNDEYİZ'

© AA / Ayşenur Sağlam TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Piyasa yavaşladı, para dönmüyor

Hisarcıklıoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu dönem eldekini muhafaza etme dönemi. Tüccar ve sanayicimizin ticaret, üretim ve istihdam kapasitesini korumamız lazım. Kapanan her bir işletme, üretimi durduran her bir fabrika milli servetin kaybıdır. Yani 80 milyonun servetinin kaybıdır. Biz tüm faizlerle, kurlarla, vergilerle her gün karşımıza çıkan farklı bürokratik mevzuatla mücadele halindeyiz. Binbir türlü sıkıntı yaşarken, devletten tek isteğimiz var, 'Yanımızda olduğunuzu gösterin'. Başka bir şey istemiyoruz. Ekonomik mücadelede, dünyadaki ülkeler arasındaki bu yarışta devlet yanımızda olduğunu göstermesi lazım."