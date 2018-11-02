TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Bu dönem eldekini muhafaza etme dönemi

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) tarafından düzenlenen 'ATSO Geleneksel Ödül Töreni'nde konuşan Hisarcıklıoğlu, KDV ve ÖTV indiriminin geçmişte piyasayı canlandırma noktasında hep faydalı olduğunu belirterek, "İnşallah bunun faydasını da hep birlikte göreceğiz" dedi.
Birlik olarak üyelerin sorunlarının çözülmesi için çalışma yaptıklarını belirten Hisarcıklıoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan KDV ve ÖTV indirimini de değerlendirdi.
Hisarcıklıoğlu, "Bakanımız açıkladı, vergilerin indirilmesi de ortaya çıktı. Konut, beyaz eşya, mobilya sektörü ve araç satışlarında KDV ve ÖTV indirimleri geldi. Üyelerimizin taleplerini dile getirme noktasında, borsa başkanlarımıza ve bunu çözümleyen hükümetimize, Cumhurbaşkanımıza, Bakanımıza çok teşekkür ediyorum. KDV ve ÖTV indiriminin geçmişte piyasayı canlandırma noktasında hep beraber faydasını görmüştük. İnşallah bunun faydasını da hep birlikte göreceğiz" diye konuştu.
'FAİZLERLE, KURLARLA MÜCADELE HALİNDEYİZ'
"Bu dönem eldekini muhafaza etme dönemi. Tüccar ve sanayicimizin ticaret, üretim ve istihdam kapasitesini korumamız lazım. Kapanan her bir işletme, üretimi durduran her bir fabrika milli servetin kaybıdır. Yani 80 milyonun servetinin kaybıdır. Biz tüm faizlerle, kurlarla, vergilerle her gün karşımıza çıkan farklı bürokratik mevzuatla mücadele halindeyiz. Binbir türlü sıkıntı yaşarken, devletten tek isteğimiz var, 'Yanımızda olduğunuzu gösterin'. Başka bir şey istemiyoruz. Ekonomik mücadelede, dünyadaki ülkeler arasındaki bu yarışta devlet yanımızda olduğunu göstermesi lazım."
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)