Otomotivciler, gümrüklerde beklettikleri 100 bin ithal araç için 6 aylığına esneklik istiyor

ÖTV ve KDV desteği otomotive önemli bir nefes olsa da tüm sorunları çözemedi. Son 2 aya elinde 150 binden fazla stokla giren 47 markanın, buna ek olarak gümrüklerde beklettiği yaklaşık 2.5 milyar dolar değerinde 100 bin aracı da 31 Aralık’a kadar çekmesi gerekiyor.

Hürriyet'ten Emre Özpeynirci'nin haberine göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yılın son 2 ayı için sağladığı ÖTV ve KDV desteği otomotiv sektörü için önemli bir nefes oldu ama ne yazık ki tüm sorunları çözmeye yetmiyor. Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) Başkanı Ali Bilaloğlu, sektörün son 2 aya büyük bir stok yüküyle girdiğini hatırlatarak durumu, "Hayati tehlike atlatıldı ama hâlâ yoğun bakımdayız" yorumuyla özetliyor.

© AA / Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 10 ayda yüzde 33 daraldı

Aslında 2018 yılına iyi başlayan otomotiv sektörü için ilk çeyrekte her şey yolunda gitti. Pazar ilk çeyrekte yüzde 2 artış yaşayınca yıl sonu için öngörüler 2017 yılına paralel gerçekleşti. Ancak kurlardaki artışa bağlı olarak haziran ayından itibaren pazar daralmaya başlayınca öngörüler değişti ve siparişler de bu doğrultuda revize edildi. Otomotiv sektörü en çok satış yaptığı yılın son 4 ayı için siparişlerini ağustos ayında yüzde 20-25 azaltarak verdi.

2 AYDA 45 BİN ARAÇ

2017 yılının son 4 ayında 400 bin otomobil ve hafif ticari aracın satıldığından yola çıkılarak, pazarın daralması oranında verilen sipariş miktarı 300 bin adedin üzerinde oldu. Yani 2018 yılının son 4 ayına otomotiv sektörü 300 bin adedin üzerinde bir stokla girdi. Ancak ağustosta doların 7 TL'yi, Euro'nun ise 8 TL'yi aşması pazara büyük darbe vurdu. Kurdaki artışa bağlı olarak faizlerin de hızla yükselmesiyle eylül ayında pazar yüzde 68, ekim ayında ise yüzde 77 daraldı.

Yani 2 ayda iç pazarda sadece 45 bin adetlik otomobil ve hafif ticari araç satışı gerçekleşti. ODD'ye bağlı 47 marka son 4 ay için toplam stokun 200 bin adetten fazlasını gümrüklerden çekerken, yaklaşık 100 bin adedi ise henüz gümrüklendirilmemiş olarak fiktif depolarda bekletiliyor. Böyle olunca eylül ve ekim aylarındaki sonuçlardan sonra otomotiv sektörü yılın son 2 ayına 250 bin adedin üzerinde bir stok yüküyle girdi.

2012'DE REJİM DEĞİŞTİ

ÖTV ve KDV indirimlerinin etkisiyle son 2 ayda en iyimser tahminlerle pazarda 150-160 bin adetlik bir satışın yapılacağı öngörülüyor. Bu da gümrüklerden hali hazırda çekilmiş stoklarla sağlanacak. Bu noktada asıl sorun gümrüklerde duran ve değeri yaklaşık 2.5 milyar dolar olan 100 bin aracın ne olacağına ilişkin. Bilmeyenler için 2012'de ‘İthalat Rejimi Kararı'nda yapılan değişiklikle yeni model yılına ait olması için aracın ‘Türkiye veya yurtdışında 1 Ağustos'ta üretilme' şartı 1 Ocak olarak değiştirilmişti. Bu da 2018 yılı model araçların 31 Aralık 2018'e kadar gümrüklerden çekilme zorunluluğunu getiriyor. ODD Başkanı Ali Bilaloğlu, bu konuda yaptığı açıklamada şunları söyledi:

— Ülkemizde faaliyet gösteren ve ODD üyesi olan 47 marka gelişmelere uyum gösterebilmek için son dönemde dünyanın farklı noktalarından gerçekleştirilen üretim siparişlerini iptal etmek için büyük çaba göstermiştir. İptal edilemeyen araçların gümrük sahalarında bekletilmesi söz konusudur. ODD olarak talebimiz, içerisinde bulunulan durumun yarattığı olumsuz etkilerin giderilebilmesi ve araç ithalatlarını bir süreye yaymak suretiyle döviz talebinde de azalmayı mümkün kılmak açısından 2018 yılında üretilmiş araçların ithalatının 30 Haziran 2019 tarihine kadar yapılabilinmesine İthalat Rejim Kararı uyarınca izin verilmesidir. Ticaret Bakanlığımızdan beklediğimiz iyi haber sektörümüzde faaliyet gösteren markalarımıza büyük destek olacaktır.