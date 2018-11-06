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11:57 06 Kasım 2018
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    TL - para

    Hükümetin çalışmasından: Bir gün çalışana da kıdem tazminatı ödenecek

    © AFP 2018 / Yasser Al-Zayyat
    Ekonomi
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    Hükümet yeni kıdem tazminatı sistemiyle ilgili çalışmaya başladı. 10 başlık masaya yatırıldı. Bir gün çalışana da kendi isteğiyle istifa edene de tazminat ödenecek.

    Sabah gazetesinden Hazal Ateş'in haberine göre, milyonlarca çalışanı ilgilendiren kıdem tazminatı sistemi 10 ayak üzerine oturtulacak.

    Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından geçen yıl Ekonomi Koordinasyon Kurulu ve Bakanlar Kurulu'na sunulan model yeniden masaya yatırılacak.

    TL - para
    © AFP 2018 / Ozan Köse
    Kıdem tazminatı reformu geliyor
    Sistemin önemli ayaklarını oluşturacak 10 başlık şöyle:

    - ÇALIŞANIN HAKKI KORUMADA: Bir gün çalışanın kıdemi ve kazanımları korunacak. Çalışanların hiçbir hakkı yanmayacak. Kıdem tazminatı planlanır hale gelirken, işverenin de maliyeti düşecek.

    - DÜŞÜK KIDEM OYUNU BİTECEK: Çalışanların düşük kıdemle işten çıkarılmasını önleyecek düzenleme yapılacak. Kıdem kazanmadan sözleşmesi bitenin de parası birikecek.

    - İŞ DEĞİŞTİRMEK KOLAYLAŞACAK: İşten ayrılma durumunda aynı hesap üzerinden kıdem sürecek.

    - BİREYSEL HESAP OLACAK: İşsizlik Fonu'nda olduğu gibi ortak hesap olmayacak. Her çalışanın görebileceği bireysel bir kıdem hesabı olacak. Çalışanlar her ayın sonunda birikimlerinin hangi noktada olduğunu takip edebilecek.

    - BİRİKİMLER DEĞERLENDİRİLECEK: Çalışanlara birikimlerini değerlendirmesi için yatırım araçları konusunda seçenekler sunulacak. Bu hesaba devlet de katkı sunacak. Çalışan herhangi bir tercihte bulunmazsa birikiminin bir bölümü kamu borçlanma araçlarında da değerlendirilebilecek.

    - İSTİFADA YANMAYACAK: İstifa edene de tazminat verilecek.

    - ŞİRKET İFLAS ETSE DE ÖDENECEK: Bir şirket iflas ettiğinde çalışanın kıdem hakkı yanmayacak.

    - ÖDEMEYENE YAPTIRIM: Primi ödemeyen işverene yaptırımlar yer alacak.

    - ERİŞİME DEVLET GÜVENCESİ: Tüm işçilerin erişebilirliği güvence altına alınacak. Yeni sistemle kazanımlar aynen korunacak. Mevcut haklarına hiçbir şekilde dokunulmayacağının garantisi verilecek.

    - 30 GÜN ESASI KORUNACAK: Kıdemde 30 gün esası korunacak. Kıdem tazminatı sisteminde fona yatırılacak prim oranı yüzde 8.33. Bir yıla karşılık 30 günlük ücret aynen korunuyor.

    Etiketler:
    TL, dolar, para, kıdem tazminatı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Türkiye
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