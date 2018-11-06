Elon Musk'a kızan Balıkesir, Tesla yerine TEMSA'yı seçti

Balıkesir'de toplu ulaşımı elektrikli araçlarla gerçekleştirerek Türkiye'nin ilk 'sessiz şehri' olmak için kolları sıvayan Büyükşehir Belediyesi, ABD'li otomotiv firması Tesla ile anlaşmadan vazgeçip yerli şirketlere öncelik verme anlayışıyla Sabancı topluluğu şirketlerinden TEMSA ile görüşmelere başladı.

ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla ile 180 adetlik elektrikli otobüs alımına yönelik anlaşmadan vazgeçen ve CEO Elon Musk'a gönderilen daveti geri çeken Büyükşehir Belediyesi, yerli şirketlerle hedefine ulaşmak için yaptığı çalışmalar kapsamında, Sabancı Topluluğu şirketlerinden TEMSA ile diyalog kurdu.

Büyükşehir Belediyesi'nde düzenlenen toplantıya AK Parti Balıkesir Milletvekilleri Adil Çelik, Yavuz Subaşı, Mustafa Canbey, Belgin Uygur, Pakize Mutlu Aydemir, Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri ve Balıkesir Toplu Taşıma AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Gürbüz'ün yanı sıra TEMSA Genel Müdürü Hasan Yıldırım ile yöneticiler katıldı.

Toplantının ardından katılımcılar, TEMSA'nın Adana'daki fabrikasında Türk mühendisleri tarafından geliştirilen ve seri üretime hazır hale gelen MD9 Electricity model elektrikli otobüsle şehir içinde kısa bir tur attı.

Katılımcılar, TEMSA'nın Adana'daki fabrikasında Türk mühendisleri tarafından geliştirilen ve seri üretime hazır hale gelen MD9 Electricity model elektrikli otobüsle şehir içinde kısa bir tur attı. © Fotoğraf : DHA

Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, otobüsü kullandı. © AA / Hakan Firik 1 / 2 © Fotoğraf : DHA Katılımcılar, TEMSA'nın Adana'daki fabrikasında Türk mühendisleri tarafından geliştirilen ve seri üretime hazır hale gelen MD9 Electricity model elektrikli otobüsle şehir içinde kısa bir tur attı.

'TREND; YEŞİL ŞEHİR, SESSİZ ŞEHİR, AKILLI ŞEHİR, DİJİTAL ŞEHRE EVRİLDİ'

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, yaptığı açıklamada, "Balıkesir 2023 vizyonu" çerçevesinde trendin "yeşil şehir, sessiz şehir, akıllı şehir, dijital şehre" evrildiğini ifade ederek, artık rekabette ülkelerin değil şehirlerin yarıştığını söyledi.

"Her alanın akıllı hale geldiği dünyada, 'Teknolojiden yararlanarak insanların mutluluğu ve huzurunu nasıl daha fazla artırırız, çevreyi nasıl daha fazla koruyabiliriz, fosil yakıtlarından nasıl kurtulabiliriz ve daha sessiz bir şehri nasıl yaratabiliriz?' Bunu düşünüyoruz" diyen Kafaoğlu, gürültünün, insanları rahatsız eden unsurların başında geldiğine dikkati çekti.

Elektrikli otobüs ile şehirde yaptıkları gezintiye değinen Kafaoğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Hiçbir otobüs uğultusu yok, motor gürültüsü yok. Egzoz dumanı yok, doğa kirletilmiyor. Gerçekten TEMSA yetkililerini tebrik ediyor ve kutluyorum. Biz de kendilerini bu süreçte davet ettik, otobüsle geldiler. Otobüsü de test etme imkanına sahip olduk. Bundan sonraki görüşmelerimiz adet görüşmesi olacak, fiyat görüşmesi olacak. Balıkesir ilk olmanın imkanlarından daha fazla nasıl istifade ettirecekler onu görüşeceğiz. Şarj üniteleri ve aküler konusunda bize nasıl destek olacaklar onu görüşeceğiz. Gerçekten kutluyorum. Türk işçisi, Türk mühendisi ile yerli ve milli olarak yapılan bir araç. Türkiye Cumhuriyeti devleti ilerliyor. Artık dünya ile rekabet edebilecek seviyeye geldiğine hep birlikte müşahede ediyoruz. İnşallah Balıkesir Büyükşehir Belediyesi olarak da bu araçları ilk kullanan belediye olmayı arzu ediyoruz."

180 OTOBÜS ELEKTRİKLİLER İLE DEĞİŞTİRİLECEK

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri ve Toplu Taşıma AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Gürbüz de 180 otobüsün elektrikli araçlarla değiştirileceğini belirterek, şu bilgileri aktardı:

"TEMSA bugün sadece Türkiye'de değil aynı zamanda dünyada da elektrikli otobüs alanında birden fazla araç alternatifini sunan ender şirketlerden biri. Bugün de burada Türk mühendisleri tarafından geliştirilen MD9 Electricity model araçlarını yakından inceleme ve test etme şansı yakaladık. Araçta emeği geçen herkesi ayrı ayrı tebrik etmek istiyorum. Bu tür projeler, Türkiye'nin sanayi ve teknoloji alanında geldiği noktayı da en açık biçimde ortaya koyuyor. Orta vadede hedefimiz Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin filosunda yer alan 180 otobüsü, elektrikli araçlarla değiştirmek ve yeni alınacak otobüsleri tamamen elektrikli araçlardan oluşturmak. Bu doğrultuda Türkiye'nin yerli ve milli markalarıyla çalışmaktan da büyük gurur ve mutluluk duyuyoruz."

'ELEKTRİKLİ OTOBÜS CUMHURBAŞKANLIĞI KÜLLİYESİ'NDE DE KULLANILIYOR'

TEMSA Genel Müdürü Hasan Yıldırım ise Balıkesir'de tanıttıkları MD9 Electricity model aracın Ankara'da, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde de hizmet verdiğini, diğer bir aracın da Gaziantep'te toplu taşımada kullanıldığını anlatarak, "TEMSA olarak vizyonumuz yakın gelecekte otomotiv endüstrisini şekillendirecek akıllı şehirlerin vazgeçilmez bir parçası olmak. Bu doğrultuda elektrikli ve sürücüsüz araçlar konusunda çok ciddi çalışmalar yürütüyoruz" dedi.