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09:29 07 Kasım 2018
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    tüketici, alışveriş, market

    Marketler ve markalar indirime giriyor

    © AA /
    Ekonomi
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    Dövizin artmasına bağlı olarak ağustos ayında fiyatları artıran market ve markalar, dolardaki düşüşle yeniden indirime giriyor. Ancak dolar yüzde 35 düşerken, indirimler yüzde 10'u geçmeyecek.

    Sabah'ta yer alan habere göre, dövizdeki gelişmeler nedeniyle fiyatları artıran market ve markalar dolarda son günlerde yaşanan düşüşle birlikte indirimi yeniden gündemlerine aldı. Ancak dolar ağustostan bu yana yüzde 35 düşerken, fiyatları artıran marketler aynı oranda indirime yanaşmıyor. Sadece bazı ürünlerde yüzde 10'luk indirim planı yapılıyor.

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    Türkiye Perakendeciler Federasyonu Başkanı Mustafa Altunbilek, "Kura bağımlı yani ithal edilen selüloz nedeniyle tuvalet kağıtları, bebek bezleri ve hijyen grubunda ciddi bir fiyat artışı olmuştu. Doların gerilemesiyle birlikte bu grupta gelecek hafta itibarıyla fiyatlarda en az yüzde 10 indirim olur" ifadelerini kullandı. Edinilen bilgilere göre, hijyen markalarında indirimin yüzde 10, aynı ürünlerin market markalarında ise yüzde 20 civarında bir indirim yapılması planlanıyor.

    TÜKETİCİLER TEPKİLİ

    Tüketiciler ise fiyat artıran marketlerin kur düşerken indirime gitmemelerine tepkili. Alışverişlerini ucuzluk sitelerine kaydıran tüketiciler özellikle hijyen ürünlerindeki fiyatların yüksekliğinden şikayetçi. Marketlerde selüloz hammaddeli ürünlerin fiyatları dudak uçuklatıyor. 24'lü tuvalet kağıtlarında fiyatlar 57 TL'yi bulurken, 16'lı olanlar 35 TL'yi gördü. Bebek bezlerinde de durum farklı değil. 5 beden 42'li bebek bezinin fiyatı 83 TL'ye dayandı.

    MARKET MARKALARINI İNDİRDİLER

    Enflasyonla Topyekün Mücadele Programı kapsamında en çok indirim ise market markalarında görülüyor. CarrefourSa belirli zamanlarda temel gıda ve temizlik maddelerinde birçok marka ve gramajda indirim uyguladığı bilgisini verirken, Migros da market markalı ürünlerinin bazı kategorilerinde yüzde 10 indirim yapıyor. CarrefourSA Genel Müdürü Kutay Kartallıoğlu, "Mevcut promosyonlara ek olarak belirli kategorilerde yaklaşık 220 üründe yüzde 10'dan yüzde 30'a varan indirim oranları sağlıyoruz. Örneğin beyaz peynir 24.70 TL'den 22.15 TL'ye, un 5.25 TL'den 4.70 TL'ye, makarna 2.25 TL'den 2 TL'ye indi" ifadelerini kullandı.

    YERELLER ODALARLA İŞBİRLİĞİNDE

    Yerel marketler de ticaret odalarıyla işbirliğine başladı. Ege Perakendeciler Derneği İzmir Ticaret Odası ile imzaladığı protokol gereği her perşembe günü ürün listesini ticaret odası ile paylaşarak indirimleri kontrol ettiriyor.

    Etiketler:
    marka, market, zam, dolar, indirim, TL, Migros, CarrefourSA, Mustafa Altunbilek, Türkiye
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