Rosneft'in ihracatında bir ilk: Asya, Avrupa'yı geride bıraktı

Vedomosti gazetesinin haberine göre Rosneft, temmuz-eylül dönemindeki operasyonlara ilişkin üç aylık raporunu yayınladı.

Rapora göre şirket, Asya'ya 15.7 milyon ton petrol ihraç etti. Avrupa'ya ihracat 13.1 milyon ton olarak gerçekleşti. Yıl başından beri Asya ülkeleri 43.1 milyon ton petrol alırken, Asya ülkelerinin ithalatı 41 milyon tonda kaldı.

Böylelikle Rosneft'in petrol ihracatında Asya, Avrupa'yı ilk kez geri bıraktı.

Rosneft, 2017'de Avrupa'ya 65.3 milyon ton, Asya'ya da 47.7 milyon ton petrol ihraç etmişti.