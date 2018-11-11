Apple'dan Türkiye'ye bir zam daha

Kullanıcılara yeni fiyatlandırma konusunda e-posta gönderen Apple, mevcut iCloud ödeme planı olanların yenileme dönemi geldiğinde zamlı tarifeden ücret ödemeye başlayacağını duyurdu.
iCloud, kullanıcıların fotoğraflarını, belgelerini, telefon rehberini dahil telefondaki her şeyini 'bulut'a yedeklemesini sağlıyor. Yani kullanıcılar bilgisayar başına geçip iTunes'u kullanarak kendileri manuel yedekleme yapmakla uğraşmıyor, iPhone ve iPad'ler WiFi ile internete girdiğinde otomatik olarak tüm cihazı yedekleyebiliyor.
5 GB iCloud alanını ücretsiz sunan Apple'ın bu depolama alanı yetersiz gelenler ise 50 GB, 200 GB, 1 TB gibi farklı depolama seçeneklerini tercih edebiliyor.
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